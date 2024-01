Le desvalijaron la casa mientras participaba en Gran Hermano

Se trata de Carla De Stefano que, luego de abandonar la casa de Gran Hermano por decisión propia, contó en las últimas horas que su casa fue vandalizada y que su expareja la denunció y le puso una medida cautelar.

“Me enteré ayer que entraron a casa cuando no había nadie. Rompieron todos los sillones, los tajearon, me levantaron la madera de los techos, me rompieron los colchones y desamarraron todos los roperos buscando dinero”, contó De Stefano en el programa de televisión A la Barbarosa por Telefe. También, remató diciendo que cuando los delincuentes se fueron “agarraron las llaves del auto” y se “llevaron su camioneta”.

Por otra parte, De Stefano fue denunciada por su ex pareja y le puso una medida cautelar por supuesto abandono de sus hijos mientras concursaba en la casa más famosa del mundo. “Mandó a una trabajadora social diciendo que yo había dejado a mis tres hijos abandonados en el hogar”, contó la ex participante haciendo referencia a su ex pareja. También que Santiago del Moro le había consultado por la “no obligación alimentaria que él ejerce desde hace seis años con los hijos que tienen en común”.

Por último, explicó que tiene un “bozal legal”. Esto se debe a que el mismo Juzgado de Familia donde ella denunció a su ex hace seis años por incumplimiento con la cuota alimentaria de sus nenes, le exigió una medida para que ella no pueda mencionarlos en los medios. El veto procedió, mientras que ella aún no obtuvo sentencia firme.