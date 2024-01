Darío Barassi tuvo un accidente y recibió primeros auxilios

Darío Barassi causó gran preocupación entre sus seguidores debido al accidente que sufrió durante su viaje por México. El conductor estaba allí para grabar un programa que co-conducirá junto a Wanda Nara para Netflix. Wanda mostró en redes sociales las secuelas que sufrió Barassi.

El accidente ocurrió durante la filmación del programa y Barassi recibió atención de primeros auxilios. Wanda compartió todos los detalles en sus historias de Instagram, lo que generó curiosidad entre los seguidores de Barassi.

"¡Yo no pude tener visitas, ¿a dónde están mis hijas?", bromeó Barassi en el video compartido por la hermana de Zaira Nara. Luego, se escucha a Wanda decir: "Tráelas que yo te las cuido, soy re buena niñera". Sin embargo, lo inesperado llegó en la siguiente historia cuando Barassi se lamentó por sus heridas.

Darío Barassi protagonizó un blooper que terminó con atención médica y Wanda Nara lo filmó pic.twitter.com/uh4SapWsb8 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) January 24, 2024

"Ay, me pinché con esto, me dolió mal. Me voy a morir", exclamó Barassi entre risas. De inmediato, la esposa de Mauro Icardi explicó lo que había sucedido: "Llegó el conductor. Apenas llegó, herido por un cactus... El anti selva de mi compañero se pinchó con un cactus y ya pidió una ambulancia en medio de la selva".

Después de recibir atención médica, Darío Barassi continuó con la broma y señaló que las hijas de Wanda, Isabella y Francesca, fueron las responsables del accidente. "Tus hijas me empujaron a un cactus, asesinas. Si me llega a pasar algo, es culpa de ellas dos", bromeó Barassi.

Barassi y Wanda viajaron a México para grabar el reality de Netflix "Love Is Blind (Amor Ciego) Argentina". El concepto principal del programa consiste en dos habitaciones contiguas que permiten que dos personas se conozcan desde el otro lado de la pared sin que el otro vea su rostro. El ciclo busca formar parejas que se conecten emocional e intelectualmente, más allá de lo físico.