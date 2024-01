Una argentina con tres títulos limpia baños en EEUU: "Es mucha plata"

Una influencer argentina, dedicada al periodismo, optó por cambiar temporalmente su rol para vivir un día como empleada doméstica en Estados Unidos. A pesar de poseer tres títulos universitarios, la joven se propuso destacar en TikTok las disparidades económicas entre los salarios en ambos países, dejando sorprendidos a sus seguidores.

La joven, identificada en las redes sociales como "brencaretto", comenzó su video con una irónica broma al afirmar que había "obtenido tres títulos universitarios para limpiar baños en Estados Unidos". No obstante, más allá del tono humorístico, la influencer se sumergió en un informe que aborda la precarización laboral que experimentan las empleadas domésticas.

"En Argentina, uno de los trabajos más precarizados y peores pagos es el de las empleadas domésticas. Cobran entre 1.000 y 2.500 pesos la hora, y tienen un salario mínimo de 160.000 pesos", expuso Brenda, para luego plantear una pregunta que resuena: "¿Esto es igual en todo el mundo?".

La tiktoker compartió en su cuenta algunas de las actividades que realizó en una casa, resaltando tareas como lavar ropa, hacer camas y limpiar espejos. A través del clip, la joven buscó poner de manifiesto este sector, que históricamente fue predominantemente femenino.

Viral: ¿Cuánto ganan las empleadas domésticas en Estados Unidos?

Mientras llevaba a cabo las labores de limpieza en una residencia, la influencer descubrió la sala de juegos y quedó asombrada al ingresar en la habitación: "No puedo creer la playroom, hay gente que vive así… tranqui", comentó asombrada.

Posteriormente, Brenda compartió datos reveladores al mencionar que en ese lugar se paga 20 dólares por hora, equivalente a un sueldo promedio de 2400 dólares, aproximadamente "2 millones y medio de pesos argentinos". Acto seguido, la joven proporcionó información sobre el costo de vida en Detroit, la ciudad donde se encontraba al momento de grabar el video.

"Un departamento sale 600 dólares, 100 el servicio de agua y gas, 300 mensuales en supermercado, 300 en alquiler de auto por mes y 200 de seguro médico… 1500 dólares mensuales de gastos fijos", detalló.

La tiktoker reflexionó sobre el hecho de que algunas mujeres llevan a cabo estas tareas de forma gratuita, e incluso algunas aún continúan haciéndolo. "No es tan fácil como parece, por eso dicen que no es amor, es trabajo no remunerado", concluyó.