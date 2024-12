La alegría de Viviana Canosa por el nuevo logro de su hija, ¿de qué se graduó?

Martina Borensztein Canosa, hija de Viviana Canosa y Alejandro Borensztein, alcanzó un importante hito en su vida al completar su educación primaria. Con tan solo 11 años, Martina se despidió del colegio primario en una celebración llena de emociones, que su madre compartió orgullosamente en sus redes sociales.

El evento incluyó el tradicional acto de colación y una fiesta de graduación a la que asistieron sus padres y su abuela materna, Mirta. La periodista Viviana Canosa no tardó en publicar fotos del especial momento, mostrando a su hija en esta nueva etapa de crecimiento personal.

En una entrevista con la revista GENTE, Viviana Canosa expresó la profunda emoción que sintió durante la ceremonia. "Martina egresó de la Primaria, ya pasa a primer año, así que fue una emoción descomunal, feliz de la vida. Como siempre ella y su padre me piden que no llore, porque yo lloro siempre, pero igual me emocioné mucho", comentó entre risas.

La presencia de su madre, Mirta, en el evento también fue un detalle significativo para Viviana Canosa, quien destacó la importancia del apoyo familiar en la crianza de Martina Borensztein Canosa. "Mi mamá y mi papá ayudan mucho… somos un equipo, una tribu", explicó la periodista, subrayando el trabajo conjunto que realiza su familia para criar y apoyar a Martina.

Durante la conversación, Viviana recordó todos estos años acompañando a su hija en su etapa escolar y destacó los valores que Martina Borensztein Canosa ha demostrado en su vida cotidiana. "Fue muy fuerte todo, pura felicidad, y estoy orgullosa de ella porque no sólo es una gran alumna sino también una gran amiga y compañera", afirmó con orgullo.

Mimi, como la llaman cariñosamente en casa, se perfila como una adolescente llena de cualidades que enorgullecen a su entorno. Para su madre, estos momentos son un reflejo del amor y el compromiso con el que han construido una relación cercana y significativa.

El paso de Martina Borensztein Canosa a la escuela secundaria marca el inicio de una nueva etapa llena de desafíos y aprendizajes. Mientras tanto, su familia celebra este logro como un símbolo del esfuerzo y la dedicación que han puesto en cada paso de su vida.

Para Viviana Canosa, este cierre de etapa no es solo un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo lleno de sueños y posibilidades para su hija.