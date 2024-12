Griselda Siciliani confesó que fue amante de Luciano Castro y Sabrina Rojas explotó: “Me agotó”

Si algo le faltaba a la disputa entre Griselda Siciliani y Sabrina Rojas es que se filtrara una nota de hace algunos años en donde la actriz confirmaba que fue amante de Luciano Castro. Esto alimentó los rumores de que estuvo con él cuando estaba en pareja con la conductora, por lo que explotó de bronca.

Es que hace algunas semanas Sabrina Rojas reveló que la actriz le enviaba mensajes a su marido cuando ella estaba embarazada. Ahora, salió a la luz una nota de Griselda Siciliani de hace algunos años en donde admite haber sido amante de Luciano Castro, por lo que las cuentas invitan a pensar que en ese momento ocurrió su affaire.

En medio del escándalo, desde Socios del Espectáculo, fueron a buscar la palabra de la conductora de Pasó en América. Sucede que la polémica también estaba relacionada al rol de padre que tiene el actor, ya que ella reconoció llevar la mochila más pesada.

Ante esto, el notero le consultó por el tiempo que le dedica a su novia, por lo que Sabrina Rojas intentó ponerle paños fríos: “Todos tenemos tiempos para hacer de todo. Yo hago de todo. Soy una mamá muy presente. La carga, sobre todo, está puesta en mí porque soy yo la que resuelve todo y así todo también tengo tiempo de ir a un recital. Así que eso no me parece mal, hay que disfrutar de la vida. Lo que pasa es que a veces hay que administrar tiempos y ganas, sobre todo ganas”.

Sin embargo, no tuvo la misma vara cuando le tocó hablar sobre Griselda Siciliani. Se debe a que el cronista le consultó si estaba al tanto de la entrevista que dio ella hace algunos años en donde confesó haber sido amante de Luciano Castro: “¿Vos creés que fue amante de Luciano mientras estaban juntos?”.

“No sé, la verdad es que el tema me agotó. Dije lo que tenía ganas de decir, ahora lo que ella diga, qué sé yo, me alegro. Por eso digo, hay gente que tal vez no habla de los demás en cámara, hay gente que no es amante”, lanzó trazando una comparación de qué es lo que le parece peor.

Es por eso que trató de dejar de darle entidad a Griselda Siciliani, ya que su imagen queda cada vez más manchada: “Todos tenemos distintas maneras de ser y distintos principios. Me agotó. A una le parece un horror ser amante y a otra le parece un horror estar hablando en cámara. Cada uno con sus maneras”.