¿Qué dijo Pampita sobre el chat que filtró Wanda Nara, que la tildaba de violenta?

Con la separación Wanda Nara y Mauro Icardi en la mira de todos los chimenteros, el escándalo ahora puso en escena a la China Suárez, actriz con la que el futbolista habría tenido un reencuentro amoroso, y con ello, también a Pampita.

Es que tras la entrevista con Susana Giménez, la empresaria compartió una serie de chat de ella con la actriz, en donde expuso parte de lo ocurrido en el polémico episodio del motorhome de la película "El hilo rojo".

Según la misma Wanda posteó, los chats datan del 2018, y en los mismos la actriz le comentó a la empresaria que Pampita intentó “ahorcarla”.

"A mi me ahorco. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después cuando él se dio cuenta de lo mala que era, nos arrepentimos. Pero Dios lo ve todo", se lee en uno de los chats que compartió la también conductora.

El chat que filtró Wanda Nara.

En ese acalorado contexto, la panelista de LAM, Yanina Latorre, le escribió a Pampita para conocer que opinaba tras los chat expuestos por la mediática, y la respuesta de la modelo sorprendió por completo.

“Le puse ‘¿viste los chats que subió Wanda?’. ‘No’, me contesta. Entonces, le hago un breve raconto”, arrancó su relato, y luego continuó: “Le dije que subió unos chats en los que habla de vos, de tus hijos, de Benjamín, que dice que te odia, que la fajaste (a la China) ... ¿Quieren escuchar la respuesta de Pampita? Me mandó un audio hermoso, después de todo lo que le conté. Después del típico audio mío ‘dijo esto y esto’”.

Acto seguido, la angelita puso el celular en su micrófono para luego reproducir el audio de Pampita: “Yo con Eugenia tengo re buena relación, de comunicación. Nos hablamos. Nos acompañamos en la crianza de los chicos que son hermanos y se aman. Para nosotros es re importante ese vínculo y lo cuidamos un montón. Somos adultas y responsables de estos chicos”.

“Reina la paz. Reina la comunicación. Reina el respeto mutuo siempre entre nosotras”, cerró Carolina, dejando de lado la polémica.

"Una lady Pampita. No es la misma que publicó los chats de García Moritán”, ironizó De Brito sobre la situación, a lo que Latorre agregó: “Yo le dije que la China dijo que era mala madre, que la ahorcaste, y no entró”.