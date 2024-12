Lluvia de denuncias: Mauro Icardi y la China van a la Justicia contra Wanda Nara

La visita de Wanda Nara al living de Susana Giménez dejó muchísima tela para cortar y cuando parecía que la mediática había ventilado todo respecto a lo ocurrido entre la China Suárez y Mauro Icardi, en las últimas horas reveló una serie de chat de la empresaria y la actriz, en los cuales quedó involucrada hasta Pampita.

Puntualmente, todo indicaría que la también conductora quiso demostrar que entre ella y la ex Teen Angels había una especie de relación, aunque no de amistad. Justamente, en pasajes de esas conversaciones se lee los saludos que intercambiaban en los diferentes cumpleaños familiares, al tiempo que también hablaban de temas personales, como la situación que Suárez atravesaba con Pampita, ya que por ese entonces ella aún estaba con Benjamín Vicuña.

Si bien todo parecía "inocente", un mensaje habría desatado la furia de la interprete. Es que en el mismo ella explica que el ataque de Pampita en el famoso motorhome fue más violento de lo que contaron.

El chat que reveló Wanda en sus redes.

"A mi me ahorco. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después cuando él se dio cuenta de lo mala que era, nos arrepentimos. Pero Dios lo ve todo", se lee en uno de los chats que compartió Wanda.

Tras esto, y según lo revelado por Marcela Tauro en Intrusos, "La China Suárez le inicia acciones legales a Wanda Nara por sus declaraciones en el programa de Susana Giménez". "Es porque no son reales ni los chats que mostró, ni las cosas que dijo. Lo que yo sé es de la China contra Wanda, no me dicen nada de Susana”.

Sin embargo, esta no sería la único denuncia en contra de la empresaria, ya que Mauro Icardi también iría tras ella, por el escandaloso desalojo que sufrió el futbolista de la casa de Santa Bárbara.

La estrategia de Icardi la difundió el portal Teleshow y la denuncia contra Nara es por el delito de falsa denuncia y por estafa procesal.

“Todo se origina en los hechos que ocurrieron en la madrugada del sábado 30 de noviembre, cuando el deportista fue desalojado de la vivienda ubicada en dicho complejo de Zona Norte. La acción, ordenada por el Juzgado de Garantías N°2 de Tigre, con intervención de la UFI Género, consistió en un desalojo por “exclusión de hogar” en la vivienda que el deportista ocupaba en el lote 126. Además, se le impuso a Icardi una prohibición de acercamiento a Nara y a su domicilio, a partir de una acusación por amenazas”, según el documento.

Por su parte, Elba Marcovecchio había brindado varias entrevistas este lunes en el que señalaba a la empresaria por “una nueva falsa denuncia por inexistentes amenazas, por las que Wanda Nara va a tener que responder ante la Justicia”.

“La defensa argumenta que la denuncia por estafa procesal tiene sustento porque la mediática asegura en un expediente ante un juez que vive en el edificio Chateau, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pide excluirlo de ahí, y ante otro juez en Tigre asegura que su nueva residencia es en Santa Bárbara, para que tomen la misma medida”, señala el portal mencionado.

Asimismo, también denunciaron la falta de un reloj Rolex y un neceser con 60,000 dólares.

Las amenazas de Icardi a Wanda

En medio de todo esto, la chimentera Estefi Berardi dio más detalles de la denuncia que radicó la empresaria en la Justicia contra su ex, y aseguró que Wanda mostró una serie de mensajes amenazantes, los cuales no quiere exponer en la prensa.

“Wanda también tiene otro tipo de mensajes que son los mensajes que a ella le dan miedo y por eso, el juez pone una restricción. Y en esas conversaciones, Mauro todo el tiempo la pone a la China en el medio como diciendo, ‘yo sí quiero, me subo a un auto con ella y me la chapo adelante de todos para que se filtre en el video. ¿A vos te gusta eso?’. Porque él todo el tiempo lo que quiere es que Wanda se aburra de L-Gante y vuelva con él”, confió la periodista y siguió: “Hay otros momentos donde Mauro le dice, ‘corramos a los abogados del medio que ellos no dejan que nos arreglemos, volvamos'. Es como una psicopateada todo el tiempo diciéndole cosas como para molestarla, para que ella se sienta presionada. Y todo el tiempo con la China Suárez en el medio”.