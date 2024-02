Fito Páez busca su segundo Grammy en Los Ángeles

El artista rosarino, Fito Páez, buscará esta noche su segundo Grammy tras el obtenido en 2021, en el marco de la 66° gala de los premios a celebrarse en la ciudad de Los Ángeles.



Mientras tanto, el músico compartió imágenes de un encuentro con con colegas como la mexicana, Natalia Lafourcade; el cubano, Cimafunk; y el legendario norteamericano, Paul Williams.



“Hermoso encuentro con @paulielama2 (Williams), @natalialafourcade y @cimafunk en @ascap esperando a mañana la ceremonia de los #GRAMMYs”, escribió Páez al acompañar varias imágenes en sus redes sociales.





El encuentro musical reunió al rosarino que este año llegó a la ronda final de premiación en la categoría Álbum Alternativo o Rock Latino por "EADDA9223", disco de reversiones de su clásico "El amor después del amor" con Lafourcade, quien en el mismo apartado se anotó de la mano de la placa "De todas las flores".

En ese rubro además figuran "Martínez", del puertorriqueño Cabra; "Leche de tigre", del dúo Diamante Eléctrico; y "Vida cotidiana", del popular cantante colombiano Juanes.



Cimafunk, por su parte, está nominado en la categoría de Interpretación Musical Global por “Todo Colores” (que grabara junto a Ibrahim Maalouf) y Williams, de 83 años, fue uno de los ganadores del año pasado.



Gracias a "EADDA9223" Fito alcanzó su cuarta nominación a estos lauros de la industria musical global después de “Abre”, "La conquista del espacio" (con el que ganó hace tres años) y “Los años salvajes”, la temporada anterior.



La ceremonia que desde las 22 (hora argentina) se desarrollará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles postula como Mejor álbum del año a "Worship", de Jon Batiste; "Not Strong Enough", de Boygenius; "Flowers", de Miley Cyrus; "What Was I Made For?", de Billie Eilish para la película "Barbie"; "Oh My Mama", de Victoria Monét; "Vampire", de Olivia Rodrigo; "Anti-Hero", de Taylor Swift; y "Kill Bill", de SZA.