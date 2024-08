Javier Milei y Yuyito González: fuerte crisis y ¿separados?

Todo parece indicar que el presidente Javier Milei y Yuyito González le dieron fin a su romance, luego de que la ex vedette tirara unos cuantos “palitos” en su programa que encendió todas las alarmas.

En su ciclo de Ciudad Magazine, Yuyito siempre comienza su programa con una canción, que desde que se confirmó su noviazgo con Milei, se la dedica a él de forma encubierta. Pero esto, no ocurrió este martes y por eso se empezó a hablar de que la pareja está atravesando una fuerte crisis.

En intrusos, el periodista Pampito alertó sobre la situación y explicó que “en el arranque, cuando entra pone una canción que es medio como romántica que se la dedica a él, a Javier Milei. Y hoy me llamó la atención algo”, comenzó diciendo.

“Es una canción de Rodrigo Tapari. La cuestión es que hoy cuando entró dijo ‘hoy me voy a dedicar esta canción a mí y todo el día a mí porque soy mi mejor compañía, la vida tiene altibajos'”, cerró Pampito.

El comentario de Yuyito llamó la atención de muchas personas, ya que el fin de semana pasado, la ex vedette organizó una gran comida para presentarle a Milei sus hijos y sus yernos, y así confirmar el amor que sienten.

"Fue lindo y ameno, como puede ser cualquier reunión familiar donde vos presentás a tu novia a tu familia. Fue así, presentar a mi novio a mi familia. Stéfano ya lo conocía, pero las chicas, mi nieta y mi yerno no. Así que bueno, se armó para que todos lo pudieran conocer. El menú fue picada, carne y algunas cositas dulces. Pero tranqui, porque no somos de comernos todo. Aparte yo no soy de cocinar”, dijo Yuyito sobre el almuerzo.

A pesar del almuerzo que compartieron, todo indica que pocas horas después algo pasó entre la pareja y parece ser que no estarían viviendo su mejor momento.