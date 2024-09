Tinelli apuntó contra Milei: “¿Festejaban sacarles 3 kilos de asado a los jubilados?”

Marcelo Tinelli criticó este sábado el asado en la Quinta de Olivos que encabezó el presidente Javier Milei con los diputados que votaron por el veto a la suba de las jubilaciones y que –según el Gobierno– blinda el equilibrio fiscal. En ese marco, el conductor y productor de TV disparó contra el libertario: “Qué estaban festejando, ¿sacarles 3 kilos de asado a los jubilados?”.

Tinelli definió que el evento fue “bizarro” y criticó la iniciativa: “Me pareció muy bizarro, el que llevaba $20.000, el que llevaba un kilo de helado. No entendí muy bien qué estaban festejando, ¿sacarles 3 kilos de asado a los jubilados?”, indicó en una entrevista con Radio Rivadavia.

"No me gustó esa manera, como los diputados radicales que votaron diferente. Muy raro, pero en este país ya nada es raro”, opinó el cabezón de Bolívar. En otro tramo, destacó los conocimientos del libertario en economía, pero recalcó que "es cero político, no tiene habilidades como político".

Además, definió que no le gusta "que se siga abriendo la brecha, que todo el tiempo estemos peleando con todos, es siempre lo mismo en este país, entonces es muy difícil construir algo serio en base a tanta pelea, a tanto troll, agresión, agresión a periodistas”.

Y sumó: “Eso a mí no me gusta, no me gusta el peleador. Me gusta escucharlo hablar de economía y creo que hay cosas que están muy buenas porque pensar que volamos al 240% de inflación anual y ahora se ha bajado mucho... pero hay muchas otras cosas para mejorar. Hay que terminar con la recesión, que es bastante dura. A nivel carácter no me gusta esa manera que tiene de ser. Una violencia todo el tiempo... Me parecen muy violento él y su gente, a veces, con sus actitudes”.

Tinelli también habló sobre Alberto Fernández y Cristina

Marcelo Tinelli dijo que le “sorprendieron” las fotos que apuntan a una supuesta violencia de género del expresidente Alberto Fernández hacia su expareja Fabiola Yañez. “Me sorprendió mucho cuando salieron las fotos de Alberto, me sorprendieron sus palabras, lo que le decía, y también ella tomándose las fotos. Fue muy bizarro todo. Me pareció muy triste. Yo hubiese salido corriendo, no me hubiera sacado fotos. Yo estuve en reuniones en Olivos, nunca vi nada, a ella no se la veía mucho, pero nunca me imaginé una cosa así”, marcó Tinelli.

Sobre Cristina Kirchner, Tinelli reconoció que la expresidenta y exvicepresidenta "no lo puede ni ver", principalmente tras las imitaciones que tuvieron lugar en su programa de televisión Showmatch: “Desde que le hicimos la imitación, que ella se quejó, no me quiso nunca más. Siempre tuvo una cosa conmigo... Con [el expresidente] Néstor tuve una relación más cercana, con ella no, nunca”, concluyó Tinelli.