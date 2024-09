Guerra de tortazos: Jimena Monteverde “picante” contra Maru Botana

Jimena Monteverde desde hace años que está enfrentada con Maru Botana y en los últimos días acusó a la pastelera de “mala persona”. Tras el duro descargo en sus redes sociales, comenzó una “guerra de tortazos” entre ambas chefs.

En una entrevista, Monteverde contó porque supuestamente su colega la odia: “No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro”. Sobre como comenzó la “guerra de tortazos”, la chef afirmó que “teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana. Ella presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco Carreño no podíamos estar más”.

En este sentido, Monteverde manifestó que “Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo”.

Qué dijo Maru Botana sobre las declaraciones de Jimena Monteverde

Tras las declaraciones de Jimena Monteverde, enseguida Maru Botana que será parte del jurado de Bake Off, salió a responderle con un video a través de las redes sociales: “No hay nada más feo que difamar a alguien sin que esté la persona, que es lo que me está pasando. A vos Jimena te hablo, no te conozco, en mi vida te vi la cara, no sé quién sos”.

En esta misma línea, la pastelera agregó: “Quiero que te quedes super tranquila que yo nunca te sacaría un trabajo, nunca lo hice. Yo genero trabajo. Tengo más de 160 empleados”.

Y le aclaró a sus seguidores: “Solamente para decirles que llega un momento en el que no aguanto que la gente hable mal de mí, me difame, que diga cosas que no son ciertas. Llega un momento en la vida donde aprendí que tengo que hablar”.

Sobre la desvinculación de Monteverde en América TV, Maru Botana aseguró que “la gente quizás no sabe, pero en todos los canales hay autoridades. En ese momento estaba Liliana Parodi, una superautoridad. Imagínense que yo voy a llegar a un canal y a decir yo no quiero que esté fulanito. Jamás lo haría ni me lo permitirían. A mí me duele. Tengo angustia de escuchar a Jimena, a Sergio Lapegüe. No entiendo esta mentira”.

MARU BOTANA SE HARTO Y HABLO DE LAS CRITICAS QUE RECIBE A SU PERSONA:



"NUNCA LE SAQUE EL TRABAJO A NADIE..



ME DUELE Y ME ANGUSTIA ESCUCHAR A YANINA LATORRE Y JIMENA MONTEVERDE" pic.twitter.com/HoGpVXH9gt — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) September 24, 2024

Otra vez Jimena Monteverde, picante con Maru Botana

Tras la publicación del video y descargo de Maru Botana en las redes sociales, Monteverde en un móvil dijo que “me resbala totalmente lo que ella piense”, y agregó: “No dije nada que no supieran, ni hablé mal de ella. Solamente conté lo que pasó”.

Al ser consultada si había visto el video, la chef de Mirtha Legrand y Juana Viale aseguró: “No la vi, ayer, laburé todo el día y no vi el video. La verdad que no tengo ganas de seguir con esto”.

Para finalizar, Monteverde se refirió a su desvinculación de América TV: “Este medio es muy chiquito y cada uno sabe perfectamente lo que hace, lo que dice y cómo trata a la gente. Yo no dije absolutamente nada más que lo que me pasó y lo que sentí que era una injusticia. De ahí, cada uno sabe perfectamente lo que hizo. Yo duermo tranquila, amo mi trabajo y amo a la gente con la que trabajo”.