El escandaloso motivo por el que Chechu Bonelli se separó de Cvitanich tras 14 años

Luego de 14 años en pareja, 3 hijas y una recorrida por el mundo, la relación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich habría llegado a su fin. Por lo menos así se dio a conocer en LAM, donde dieron los detalles escandalosos de lo que provocó el fin de este vínculo que parecía inquebrantable.

A lo largo de la relación, Chechu Bonelli acompañó al futbolista en todas partes del mundo en las que jugó al fútbol de manera profesional, por lo que lograron formar una familia que la completan sua hijas: Lupe, Carmela y Amelia. Sin embargo, el último tiempo no habría sido el mejor para esta relación.

Sucede que, en LAM, Ángel de Brito comenzó a deschavar que esta relación no pasa por su mejor momento, por lo que le dio el pie a Pepe Ochoa para que cuente en qué estado está el romance: “El tiempo les generó una crisis. Fue un desgaste. Ella sigue súper enamorada, él no tanto. Por eso se fue de la casa”.

Ante esto, se pudo entrever que Chechu Bonelli no publica una foto en sus redes sociales con Darío Cvitanich desde el año pasado. Tanto es así que hace unos pocos días fue su cumpleaños y no hubo rastros del ex futbolista: “Durante más o menos un mes no lo veían entrar al barrio y los hijos se retiraban a otro lugar”.

Ante las contundentes pruebas que exponen que el amor no está en su mejor momento, el conductor aseguró que se comunicó con ella para tratar de exponer el esta real de la situación: “Le escribí a ella y nunca me contestó ni para decirme sí o no”. Sin embargo, no hubo respuestas por parte de la periodista.

En medio de esta situación, Yanina Latorre lanzó una información sobre lo que podría ser el motivo que empujó a Darío Cvitanich a terminar con esta relación amorosa. Fiel a su estilo tan particular, se inclinó por las intimidades y marcó que su forma de ser le habría jugado en contra a Chechu Bonelli: “Alguien que es amiga de ella me dice: ‘ella es un amor, pero es insoportable. Le infló los huevos’”