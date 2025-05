La China Suárez le filtró una intimidad de sus ex a Yanina Latorre: “Cabré y Vicuña son dos…”

Desde que comenzó su romance con Mauro Icardi que la China Suárez soporta comentarios de todo tipo de parte de Yanina Latorre. Un tanto agotada de esta situación, decidió poner un freno. Se cansó de que los escándalos y filtraciones siempre rondan sobre ella, por lo que le cruzó en las redes sociales. Sin embargo, pisó el palito y la conductora la expuso por un comentario contra sus ex.

Cegada por la bronca, la China Suárez le respondió a Yanina Latorre para tratar de ponerle un freno al hecho de que se la pase hablando sobre ella. Sin embargo, en su enojo, dijo algunas frases polémicas sobre sus ex parejas, por lo que la panelista, con más oficio para el escándalo, utilizó esto para dejarla mal parada.

Tras los mensajes que cruzaron en Instagram, la panelista aprovechó para ventilar algunas de las cosas que le dijo la actriz, sin exponer lo más cruel: "Espero llegar a tu edad y no estar pelotudeando todo el día en Instagram". A lo que ella le respondió en la misma sintonía y prestándose para la pelea: “No servís para nada”. Y la pareja de Icardi siguió: “Jaja, laburo y no sabés lo bien que me va”.

En esta sintonía, siguió leyendo algunos de los mensajes que cruzaron: “La que pelotudea sos vos, todo el día subiendo fotitos con el último gar...', le puse. 'Sí, ahora estoy de vacaciones', me escribió. Entonces le pongo 'vivís de vacaciones'. Porque convengamos que desde que está con Icardi…”.

A cada mensaje, la temperatura de la China Suárez se elevaba a altos niveles, por lo que comenzó a caer en la trampa: “'Cómo te arde, cómo te arde a los que me gar...', me pone. 'A mí no me arde nada, yo tengo la vida resuelta, vos no, vivís de prestado', le respondí. Porque la verdad nada es de ella".

Tras la acusación de la actriz por haberse hecho famosa por ser la esposa de Diego Latorre, ella explicó: “Nadie me mantuvo, era mi marido. ¿Querés que te explique lo que es la sociedad conyugal? Vos querías que te mantengan, lo lograste tarde. Porque encima te reitero: es de prestado”.

Y ya bastante enojada lanzó una frase contra sus ex parejas que no esperó que le viralizara: “Sí, por eso estuve con ratas, y no me casé”. Si bien se puede interpretar que lo de la actriz fue irónico, Yanina Latorre no dudó en usarlo para armarle una nueva polémica: “Se ve que Cabré y Vicuña son dos ratas”.