Diego Moranzoni habló luego de que lo echaran de Crónica por “estafas”: “Voy a contar la verdad”

En las últimas horas sorprendió a todos la noticia de que Diego Moranzoni fue despedido de Crónica. Pero la sorpresa mayor llegó cuando se filtró que la decisión llegó luego de recibir acusaciones de estafa. Según se mencionó, se habría quedado con dinero de las acciones solidarias que realizaba en su programa. Ante esto, rompió el silencio y brindó su versión de los hechos.

“Una mujer lo denunció por que en las famosas ‘solidarias’ que hacían para recaudar fondos se quedó con la plata. Al terminar el programa le agarró el teléfono, se transfirió el dinero en el camarín. El tema es que parece que en todas las colectas sacaba”, expuso Fede Flowers sobre su polémico comportamiento.

Ante las versiones que se dijeron sobre su situación, Diego Moranzoni se comunicó con Infama para tratar de aclarar lo ocurrido: “Estaba mirando y casi me infarto. No se juntaron 15 millones de pesos, yo les voy a contar bien la verdad, porque es la única verdad y no hay ninguna cámara, no hay nada”.

El periodista habría sido denunciado por Griselda, quien supuestamente era una amiga suya de toda la vida, y por quien comenzó la colecta para ayudar a Adela, nieta de esta mujer. Teniendo en cuenta esto, comenzó tocando este tema: “Es una amiga muy querida, hace muchísimos años. Le he conseguido trabajo, clientes, la ayudé con problemas personales y hasta con la internación de su nieta”.

Fue así que iniciaron la colecta para comprar medicamentos y una silla especial para Adela. Antes de esto, él le pidió dinero prestado: “No eran dos millones ni tres millones, creo que se habían juntado un millón o un millón cien. Pero a mí me prestó 250 mil pesos para zafar. Lo tengo todo en los mensajes. Fue dentro del marco de una amistad. Nunca hubo intención de quedarme con nada”.

“A través de un conocido, destrabamos el acceso a los remedios que ahora va a tener de por vida. Yo siempre estuve para ayudar, y así lo demuestran todos los mensajes donde me agradece por todo”, marcó sobre la ayuda que brindó por quien consideraba su amiga.

“Ella apareció en el canal diciendo que yo le robé. No me lo esperaba. Me hizo quedar como un ladrón y terminé renunciando. Si quieren, les muestro la carta de renuncia. Yo no tengo nada que ocultar. No me echaron, yo me fui”, aclaró Diego Moranzoni sobre su salida de Crónica.

Esto generó aún más incógnitas, sobre todo en búsqueda de la razón por la que su supuesta amiga actuó de esta manera: “No tengo nada contra ella, pero me puso en una situación de mierda. Me están diciendo ladrón y no lo soy. Si yo tuviera algo que esconder, no estaría acá dando la cara”.

Para terminar de excusarse, resaltó que cuenta con todas las pruebas para que su nombre deje de ser vinculado con el de un estafador: “Tengo los chats, los audios, todo. Mañana los voy a mostrar en mi programa. Esta es mi verdad, y lo hago porque no tengo miedo ni vergüenza. Solo quiero limpiar mi nombre”.