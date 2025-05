A qué famosa argentina, que está casada, intentó conquistar L-Gante por Instagram

El carismático referente de la cumbia 420 vuelve a dar que hablar, esta vez no por su música ni por su ya confirmada relación con la bailarina Rocío Clericuzzio, sino por una inesperada jugada en Instagram. En medio del romance que va tomando fuerza en público y en redes, L-Gante sorprendió al lanzar una especie de guiño digital a una figura conocida del espectáculo argentino… y casada.

El gesto no pasó desapercibido. La destinataria fue nada menos que Evangelina Anderson, modelo, madre de tres hijos y esposa del exfutbolista Martín Demichelis. A través de una historia de Instagram en la que ella compartía mensajes de sus seguidores, apareció uno que llamó especialmente la atención: un emoji de "cabeza explotada" proveniente de la cuenta oficial del cantante, L-Gante. Aunque Anderson no respondió, tampoco ocultó el comentario, dejándolo visible para que todos lo vieran.

En cuestión de horas, la imagen ya circulaba por redes sociales y programas de espectáculos. Desde la cuenta de El Ejército de LAM, en X (ex Twitter), compartieron la captura con tono burlón: “¿Qué pasa Ke Lo Ke? Comentándole a Evangelina Anderson”, despertando especulaciones y chismes en todos los rincones digitales.

La situación no terminó ahí. Pocos días después, L-Gante redobló la apuesta: le dio like a una de las publicaciones de Evangelina Anderson en la que posa relajada en México, luciendo un outfit casual. Aunque la imagen ya acumulaba miles de interacciones, la del cantante no pasó inadvertida. Sus seguidores, atentos a cada movimiento, se encargaron de difundir la noticia con rapidez.

Todo esto ocurre mientras la relación con Rocío Clericuzzio avanza sin esconderse. Desde aquel primer beso captado en un boliche hasta la reciente foto que compartieron besándose de frente, la pareja dejó de jugar al misterio. En paralelo, la historia con Wanda Nara quedó oficialmente cerrada tras meses de idas y vueltas, como él mismo confirmó en una entrevista televisiva, explicando que la separación fue una decisión consensuada.

Wanda Nara, mientras tanto, se muestra enfocada en sus hijos, su trabajo y sus proyectos personales. Aunque no hizo comentarios directos sobre la nueva pareja de su ex, una frase que publicó en sus redes fue interpretada por muchos como una indirecta: “El mejor plan es quedarse un sábado a la noche con mis hijos en casa”.

En este nuevo capítulo de su vida sentimental, L-Gante parece apostar a una relación estable con Rocío Clericuzzio, pero sin dejar de lado su estilo provocador. Los likes estratégicos y emojis con doble sentido demuestran que, al menos en el mundo digital, el artista mantiene encendido su radar de seducción. Y Evangelina Anderson, con su gesto de no borrar el mensaje, también jugó su carta sin decir una palabra.

Así, un simple emoji bastó para generar revuelo. Cuando se trata de L-Gante, cada movimiento —por mínimo que sea— puede encender el debate. Seducción 2.0 en estado puro.