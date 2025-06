Las terribles críticas de Yanina Latorre a Wanda Nara por cómo luce en bikini: “Tiene pancita”

En un accionar polémico por parte de unos paparazzis, se filtraron algunas fotos de Wanda Nara en bikini. Se debe a que en estas imágenes se puede ver a la conductora al natural y sin filtros, por lo que Yanina Latorre quedó impactada al verla y lanzó su opinión sobre cómo luce.

Relajada y enfocada en descansar durante sus vacaciones, la ex de Mauro Icardi se mostró distendida y jamás se percató de que la iban a estar fotografiando a escondidas. Si bien en las fotos no hay nada de malo, quienes no militan la postura de “no opinar sobre cuerpos ajenos” se proclamaron con malicia sobre ella.

En medio de esta situación, Yanina Latorre no sólo incentivó la viralización al mostrar sus fotos en su programa, sino que incluso habló sobre cómo luce Wanda Nara cuando no tiene filtros ni retoques en sus imágenes.

Fue así como Yanina Latorre comenzó contando la historia de cómo salieron a la luz estas fotos: “Se viralizaron fotos de Wanda de una paparazzi que la encontró en Ibiza”. Acto seguido, intentó defenderla y comentó que no estaba segura de que sea ella la de las fotos: “Esta (al ver la primera foto) para mi no es Wanda. La vemos en notas, la vemos en móviles y para mi no es”.

Mientras iba poniendo sus fotos en la pantalla gigante del programa, la conductora iba opinando: “Esta es más Wanda, la veo más como ella. Digo, acá qué ves: un poquito de pancita, por ahí una cintura que no es perfecta, algún que otro grano”.

En su tono se percibía cierta malicia a la hora de opinar, a tal punto que hasta la propia Yanina Latorre se percató de esto. Fue así como intentó aclarar para no generar más polémica: “No sé cómo decirlo no agresivamente, hay gente que está mucho más gordita que Wanda y qué mensaje es criticar a Wanda por cómo está. La señora que es más gordita, qué piensa”.

Para tratar de salir de la situación la conductora se hundió más y hasta habló el cuerpo de Pampita, quien la ligó de rebote: “Chicos, hace poco a Pampita que es así un palo de flaquita le sacaron una foto de abajo al sol y tenía las piernas llenas de pozos”.

“A mi me molesta que me saquen fotos de abajo en la playa. Celulitis y pozos tenemos todas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarla cómo se muestra en redes, si ahí es tan distinta a la realidad? Nadie, si se quiere rebanar medio cuerpo que lo haga, son sus redes. A mi me gusta que la gente me vea como soy, pero ella que haga lo que quiera”, cerró intentando huir del tema.