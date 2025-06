Ingrid Gudke reveló con qué gesto se dio cuenta que su marido le era infiel: “Le gustaba mucho que…”

A principios de año, Ingrid Grudke anunció su separación y ventiló que su marido terminó saliendo con su sobrina política. Ahora que pasaron algunos meses y logró superar esta situación, se animó a contar cómo fue este periodo de su vida y en qué momento descubrió la infidelidad.

“Estoy separada. Sabía que iba a llegar este día, que iban a preguntar. Hace tres meses que me separé. Me cuesta mucho hablar del tema todavía. Para mí es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor”, explicó Ingrid Grudke hace unos meses sobre el fin de su relación amorosa en medio de un escándalo.

“Tengo que seguir trabajando. Le estoy poniendo todas las ganas para seguir con mi trabajo, que eso me entretiene un montón. Mi familia y amigos íntimos me están acompañando. Pero lo cierto es que sí me separé y es algo que no estaba en mis planes. Creí que tenía una pareja para mucho tiempo, pero bueno, hoy por cosas del universo se terminan”, explicó en ese momento sobre sus sensaciones.

Ahora que puede ver esta situación de lejos, habló con Viviana Canosa y reveló por primera vez cómo descubrió esta situación: “Yo lo detecte, primero, por el cambio de actitud de él. En diciembre del 2023 es donde mi sobrina entra en crisis con su pareja y Martín comienza a distanciarse de mí”

“Bueno, cuestiones íntimas y sobre todo se molestaba cada vez que yo me metía en la empresa, porque había cosas que no me gustaban”, confesó sobre cómo empezaron los primeros tirones entre ellos y pruebas de que algo no andaba bien.

“Pero además, a él le gustaba mucho que yo viniera a trabajar a Buenos Aires (ellos vivían en Misiones). Martín llamaba a mi representante para decirle que le encantaba que me consiguiera trabajo acá”, expuso Ingrid Grudke sobre lo que ahora percibe como una prueba irrefutable de la infidelidad.

“Empecé a notar cosas ¡Ya no era el mismo! Después en el 2024 una amiga me contó que había rumores de que mi pareja estaba con mi sobrina y que, incluso, se mostraban juntos. Yo le agradecí mucho porque ya lo intuía e incluso lo había encarado, pero él lo había negado”, marcó sobre el escándalo del final.