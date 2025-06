Cuál fue el durísimo motivo por el que se separaron Ángela Torres y Rusherking

Lo que parecía una tierna relación consolidada y con esperanza de convertirse en grandes compañeros de vida, se terminó desmoronando. Se confirmó que Ángela Torres y Rusherking llegaron al final de su relación, por lo que se dieron a conocer algunos de los motivos por los que el amor no venció sus diferencias.

Desde que comenzó su relación, los cantantes se encargaron de alejarse de los escándalos mediáticos para vivir un amor real. Fue así como se los pudo ver compartiendo distinto eventos y vacaciones juntos, lo que generaba un enorme grado de ternura en la gente cada vez que compartían sus momentos tiernos.

Sin embargo, en LAM, Ángel de Brito jugó a la incógnita y adelantó que las cosas entre Rusherking y Ángela Torres ya no marchan por buen camino: “Ella es mayor que él. Edad. Ella tuvo muchos cambios de look, es verdad. Son primer hervor, ese lo había revelado. Los dos son cantantes, es verdad, ella es actriz y canta muy bien, ella no roba, es muy talentosa. Ella tiene familiares famosos”.

Mientras jugaba sin decir sus nombres, filtró algunas de las razones por lo que no pudieron seguir juntos: “La separación es muy reciente, hace una semana. Se terminó todo, no hay terceros, lo chequeamos con ellos. Nos confirmaron a nosotros, todavía no salió el comunicado, son novios famosos los dos”.

En este sentido, aclaró si hubo uno de los dos que lastimó al otro con esta decisión, pero lo descartó: “Fue decisión de los dos separarse. El motivo, reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en muchas cosas. En enero de este año se habían separado, lo contamos acá. Volvieron, pero ahora ‘caput’”.

Antes de mencionar que se trata de Ángela Torres y Rusherking, De Brito leyó un mensaje que la cantante le envió para confirmar que su relación es cosa del pasado: “‘Terminamos súper bien, y hay mucho respeto’, nos dijo ella, ‘pero decidimos que era lo mejor para los dos’”.

Por lo pronto, ninguno de los dos se hizo eco de esta situación en las redes sociales, por lo que simplemente se encuentran transitando en silencio el duelo por la relación que llegó a su fin.