La confesión de Pitty La Numeróloga sobre lo que la salvó del cáncer: “Me curé porque…”

Hace algunos meses, le detectaron cáncer de mama a Pitty La Numeróloga, por lo que debió resguardarse para atravesar esta situación tan difícil de su vida. Ahora que el tiempo pasó y logró vencer la enfermedad, contó cómo vivió estos momentos y qué considera que funcionó como su motor para salir adelante.

En diálogo con Nara que ver, programa de El Nueve, Pitty La Numeróloga contó el difícil momento que atravesó: “Estuve pasando un tratamiento que, con bendición de Dios, lo terminé. Se terminó toda esta historia. Yo siempre trato de dar este mensaje porque lo más importante es saber que si agarrás a tiempo un cáncer o cualquier tipo de enfermedad, hoy por hoy se cura”.

Fue así como ahondó en su caso particular para marcar la razón por la que logró vencer la enfermedad: “Yo tuve la suerte de agarrarlo muy a tiempo. No me había dado ni cuenta en una vida súper activa de gimnasia, viajar, correr y la vida te sorprende. Te dice ‘¿qué hacés con esto ahora?’ porque tiene todos los condimentos. Hay un montón de gente que la está pasando mal, pero mi mensaje es que si lo agarrás a tiempo y hacés lo que los médicos dicen, es un inicio y un final”.

En lo que respecta al momento en el que se percató de que algo no andaba bien, ella reveló: “Levanté un cajón y me tiró acá abajo (debajo de la axila)”. Allí acudió al especialista: “Me pareció raro y mi secretaria me pidió que vaya al médico. Fui y me encontré con esto. Me fui a hacer un chequeo rápido en un centro y me pidieron que vaya en ese momento al Fleni”.

“A la hora me llamaron y me preguntaron si estaba manejando. ‘Te tenemos que dar una mala noticia’. Fue terrible porque la primera parte de la noticia es lo más trágico y traumático. Yo decía ‘¿por qué a mí?’ y el médico me respondió ‘¿por qué no a vos?’. Lloré un montón, me asusté muchísimo”, confesó ahora que pasó lo peor. Y aclaró que es importante no temer: “La gente con la palabra ‘cáncer’ piensan que es el final, pero hoy es un nuevo comienzo. En mi familia todos tuvieron esta enfermedad, pero yo soy la primera que no va a morir porque me ocupé, porque antes no había tantas herramientas”.

El tratamiento la llevó a alejarse de todo, pero considera que le sirvió: “Me ocupé de mí. Contraté una psicóloga oncológica, que me ayudó un montón. Hice una experiencia con otra psicóloga con la que hice desprogramación celular. Fue como pasar una ‘mini pandemia’, pero en mi casa. Yo me di cuenta ahora porque a la mañana del día domingo después de la quimioterapia eran uno de un lado de la cama, otro del otro lado, el otro teniéndome el balde. No fue todo color de rosa”.

“Me tenía que curar porque hay un montón de cosas para vivir. Tuve días en los que estuve muy descompuesta y otros en los que salí e hice gimnasia. Los rayos te invitan a estar un poco más cansada, pero yo lo sorteé muy bien y hoy tengo que agradecer porque tengo una nueva oportunidad de vida”, confesó sobre la razón por la que logró sobrepasar el cáncer.