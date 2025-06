El tierno mensaje de Lucio a José María Muscari por el Día del Padre que lo hizo llorar

En diciembre de 2023, José María Muscari comenzó la parte más intensa del proceso de adopción de Lucio, por lo que en abril del 2024 consiguió la adopción plena. Es por eso que este año el joven está pasando el segundo día del padre junto al director. Para ello le preparó una sorpresa que lo hizo emocionar hasta las lágrimas.

Se debe a que José María Muscari fue invitado a Desayuno Americano para charlar sobre distintos aspectos. Pero lo que no se esperaba es que justo en los días previos al día del padre recibiría una tierna sorpresa. Se debe a que su hijo Lucio le envió un tierno mensaje con palabras de amor que lo hicieron emocionar hasta romper en llanto.

En el video que mandó el joven, se lo puede escuchar también un tanto emocionado: “Feliz día, viejo. Te quería agradecer por todo lo que hacés por mí, porque siempre estás cuando te necesité, aunque te salga un laburo, aunque tengas que hacer alguna nota o lo que sea, siempre estás. Gracias, viejo”

Al verlo en estas imágenes, José María Muscari rompió en llanto ya que la sorpresa fue real y no se esperaba verlo y que le dedicara estas palabras: “No lo esperaba, no puedo acreditar lo que acabo de ver porque Lucio es anti cámara. O sea, es un adolescente”.

“Escucharlo es muy movilizante, yo lo amo y creo que tengo un hijo mágico. No me podría haber pasado algo mejor que el hijo que me tocó. Es extraordinario como persona, sus sentimientos, su forma cotidiana de ser mi hijo y de completar el vínculo que vamos armando todos los días”, expresó notablemente emocionado y con lágrimas en sus ojos.

Ante la consulta sobre cómo fue que lograron forjar la relación que los une actualmente, el director contó que de a poco lograron conocerse y entrar en confianza: “Fue muy fluido, y creo que tuvo mucho que ver que Lucio eligió ser parte de esta familia y yo elegí que él forme parte de mi familia. Nadie nos obligó, nos elegimos, sabemos que nos tenemos y ahora hay que ponerle trabajo”.