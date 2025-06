María Julia Oliván cuenta su doloroso accidente doméstico: "Me prendí fuego"

María Julia Oliván vivió un episodio aterrador en su hogar luego de un accidente doméstico que la dejó con quemaduras en el 25% de su cuerpo. La periodista, que se encuentra actualmente internada en el Hospital Alemán, usó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y actualizar sobre su estado de salud, destacando que, por el momento, su cuadro se encuentra estabilizado.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Oliván compartió una foto de su brazo, acompañado de un mensaje esperanzador: “Zafé del catéter, gracias a los chicos del Hospital Alemán, área de quemados”, dando a entender que su situación había mejorado y que no necesitaba más intervenciones invasivas.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía una jornada tranquila, terminó convirtiéndose en una pesadilla. En un video publicado el domingo, y tras dos días de internación, Oliván relató cómo ocurrió el accidente. “Tuve un accidente en Border, un accidente doméstico porque Border es mi segunda casa”, explicó, haciendo referencia al lugar donde se produjo el incidente.

La periodista detalló que todo comenzó cuando intentaba encender una chimenea que funciona con etanol. “Ayer tenía frío y tengo una chimenea que hay que ponerle etanol. Es una chimenea moderna, le pones etanol y aparece un fueguito de fondo como muy cool, canchero, y le empecé a meter etanol, a meter etanol... a meter etanol... Bueno, cuestión que me prendí fuego, o sea, me agarró una llamarada en el cuerpo”, relató, visiblemente afectada al recordar el momento.

Afortunadamente, Oliván no estaba sola en su casa. “Yo creo que Valu me salvó un poco la vida, porque me dijo instantáneamente ‘sácate la ropa’”, recordó, haciendo mención de su amiga Valu Bonadeo, hija del periodista deportivo Gonzalo Bonadeo, quien reaccionó rápidamente al darle instrucciones para quitarse la ropa y evitar que el fuego siguiera propagándose. “Entonces me saqué la ropa, encendida y, como pude, subí al primer piso y me tiré abajo de la ducha”, relató Oliván, agradeciendo la intervención rápida de su amiga.

A pesar de la pronta llegada de la patrulla municipal, la ambulancia demoró en llegar, lo que hizo aún más difícil la situación. “La patrulla municipal vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo, después hubo otro tiempo que esperé la derivación y todo ese tiempo, imagínense, dolorida, en carne viva, temblando... Horrible”, expresó Oliván, recordando los momentos de angustia previos a su traslado al hospital.

Finalmente, fue derivada al Hospital Alemán, donde permanece internada en terapia intermedia. “Estoy en terapia intermedia desde hace dos días. En realidad, desde ayer y hoy me hicieron la primera intervención”, concluyó la periodista, quien sigue luchando por su recuperación.

Aunque el camino hacia la plena recuperación será largo, la periodista se muestra optimista y agradecida por la atención recibida en el hospital y por el apoyo de sus seres queridos. Su relato, lleno de emoción y fortaleza, refleja la gravedad del accidente y la importancia de las intervenciones rápidas en situaciones como la que le tocó vivir.