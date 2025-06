Cristian Castro ventiló por qué no tiene buena relación con sus hijos

Pese a su deseo de estar presente, Cristian Castro reveló que no logra conectar con sus hijos como quisiera. Esto lo llevó a realizar una confesión sobre las razones por las que se encuentra alejado de ellos, por lo que ventiló quién es el verdadero culpable de la pelea que mantienen

En diálogo con Intrusos, Cristian Castro logró abrir su corazón para relatar las dificultades familiares por las que atraviesa. Ante esto, marcó que padece no estar en una buena relación con las madres de sus hijo, lo cual lo aleja de ellos: “Yo no puedo ser más papá de lo que las madres me lo permiten”.

Su intención no es ingresar en una polémica, por lo que prefiere aguardar a que el tiempo ponga las cosas en su lugar, ya que descarta que estén mal, sino que simplemente no los ve: “Yo no quiero forzar nunca un encuentro. Quiero que también ellas estén contentas, que estén de acuerdo. Lo único que pido es que estemos más relajados, porque se van a dar los encuentros, pues que se den con amor, con sonrisas”.

En lo que respecta a sus hijos, Cristian Castro es padre de Simone Candy de 19 años, a quien tuvo junto a Valeria Liberman. Mientras que también tuvo a Rafaela, con la colombiana Paola Erazo, hace 11 años. Eso sí, se lamente no estar activo en su rol: “Claro que me duele. Me gustaría ser padre, estar más”.

“Están muy bien en el colegio. Mi hijo quiere ser economista y está con pilas. La nena quiere ser psicóloga, o también cirujana plástica. La educación es lo que más me importa de mis hijos. Lo único que les pido es un título, una licenciatura”, cerró Cristian Castro.

Por otra parte, Cristian se refirió a la bendición de Verónica Castro a su relación con Mariela: “Mamá nos tiene fe, te prometo porque ella nos dio un pujón para que nos comprometamos con esos anillos”.

En lo que respecta a su actualidad y pegándolo con este tema, le preguntaron al cantante si tiene pensado volver a ser padre con Mariela. Sin embargo, ella descartó esta posibilidad, pero se lo toman para bien, ya que incluso él atinó a bromear: “He querido embarazarla pero no he podido”.