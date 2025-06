Soledad Silveyra habló de su nuevo amor y contó una intimidad: “Está enfermo”

Soledad Silveyra estuvo presente en la mesa de Juana Viale, por lo que no pudo escaparle a sus habituales preguntas pícaras de la conductora, quien se metió en su vida privada para hablar de su situación amorosa. Con enorme alegría, la actriz habló al respecto y contó algunas intimidades de su relación.

Desde finales del 2023 y pese a haber sufrido algunos altibajos, Soledad Silveyra se encuentra en pareja con José Luis Vázquez, un argentino que vive en Brasil hace 40 años. Durante unas vacaciones en Buzios se conocieron y poco a poco el amor comenzó a crecer.

En su paso por este programa, en medio de una charla surgió el dato de que estuvo nevando en el sur de Brasil durante los último días, por lo que la actriz se hizo eco, ya que tiene a su pareja allí: “Yo tengo un festejante que es brasileño”. Aunque rápidamente aclaró: “Es más que festejante”.

Acorde con el tema, Soledad Silveyra confesó que su novio no se encuentra pasando por un estado óptimo, ya que estas bajas temperaturas lo afectaron: “Ahora está enfermo, las bajas temperaturas lo mataron, viene de Buzios”.

Fue así como, luego de contar esta intimidad, se metieron de lleno en su relación amorosa, por lo que ella confesó que nunca imaginó que iba a volver a encontrar el amor a su edad: “Yo ya me había jubilado, hacía como 10 años, del amor, de una pareja y del hombre”.

En este sentido se lanzó a explicar por qué pensó que ya no había más lugar para el amor en su vida: “Es como que las nietas, yo tuve primero dos nietas mujeres que son la pasión de mi vida, y después tuve tres nietos varones, que son las otras pasiones de mi vida. Desde que fui abuela se me fue la libido, mi dedicación eran ellas y ahora voy a mostrar esta pulserita que hizo mi sobrina nieta. La familia me devoró porque es brutal”.

Sin embargo, apareció José Luis Vázquez para hacerla creer nuevamente en este romance: “Yo tengo una experiencia… y pude armar mi familia, porque yo vengo de mucho dolor, y fue bárbaro y tengo una nuera que es una joya maravillosa, que es la hija que no tuve y me llevo muy bien con todos”.