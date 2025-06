Fernando Burlando confesó quién lo advirtió de que se estaba grabando la serie del juicio de Maradona

Fernando Burlando tuvo una semana movida, ya que en su rol como abogado defensor de la familia Maradona debió denunciar a Julieta Makintach por grabar un documental a escondidas de la familia. Ahora que se corrió del caso a la jueza, se animó a contar cómo fue que descubrió su accionar reprochable.

En su paso por el programa de Mirtha Legrand, Fernando Burlando aseguró que, dentro lo negativo, fue una fortuna haber detectado a tiempo el accionar de Julieta Makintach: “Gracias a Dios lo pudimos detectar ahora”.

Ante las dudas que generó en más de uno de los presentes, se lanzó a explicar el motivo para los televidentes también estén al tanto: “Si esto no se detectaba, podía abrazar la impunidad a futuro. Después de una sentencia, ver un documental de estas características… ningún tribunal superior —llámese Tribunal de Casación, Suprema Corte o Corte Suprema— permite un fallo, o sea, habilitar un fallo de estas características”.

Con este dato, el abogado de la familia Maradona destacó la necesidad de deschavar a la jueza para poder ir en búsqueda de una justicia genuina y alejada de intereses: “Se podría haber perdido la impunidad. Lo agarramos a tiempo”.

Además, Fernando Burlando ahondó en la reacción de los familiares, por lo que confesó que fue duro para ellas: “Les costó muchísimo entenderlo a las nenas, a Dalma, Gianinna, ni le digo a Claudia, que le mando un beso muy grande. Con el tiempo y con lo que vieron, porque al principio no avalaban esta idea de que denunciemos esta situación, pero denunciamos igual porque era una irregularidad muy fuerte, y los fiscales trabajaron como locomotoras en una cuestión muy complicada, porque de alguna manera estaban investigando a un par, pero la prueba fue demoledora”.

MIrtha Legrand le preguntó cómo hizo para percatarse de las grabaciones, ya que sin eso no se hubiese logrado deschavar a Julieta Makintach. “Notamos una actitud demasiada participativa, inquisitiva por parte de la doctora Makintach”, comenzó diciendo. Y luego expuso quién fue el que le advirtió de esta situación: “Hubo un comentario que si yo le digo dónde se inició, no me va a creer, que fue en el kiosco de enfrente de Tribunales ya se decía que había en curso una serie”.