Caro Ibarra recibió donaciones tras perder todo en un incendio y rompió en llanto al ver la cifra

Caro Ibarra atraviesa por uno de los peores momentos de su vida, ya que un incendio en su departamento generó que pierda gran parte de sus pertenencias. En medio de la desesperación, comenzó a pedir ayuda, ya que no podía afrontar los gastos de la reparación. Tras su pedido, la gente le brindó ayuda y se supo cuánto dinero gastó.

La actriz que supo brillar en Violeta, High School Musical: El desafío, Soy Luna, entre otras, confesó que no pasa por su mejor momento, ya que hubo un incendio en su departamento que generó grandes destrozos. El hecho de que no pueda afrontar los gastos de reparación generó que la incentiven a enviar su alias, por lo que recibió el apoyo de gran parte de los televidentes.

Para tratar de darle un mano, en Puro Show le dieron visualización para que pudiera contar a qué se debe el mal momento que atraviesa. “Tengo que empezar con la parte eléctrica, el electricista me pasó un presupuesto de casi dos millones de pesos entre materiales y mano de obra”, expresó Caro Ibarra mientras los conductores le insistieron en que pasara su alias para concretar la ayuda.

Fue así como comenzó a llegar el dinero, ya que Angie Balbiani le comentó que le hicieron un importante aporte de dinero: “Alguien que amo mucho te acaba de transferir lo que necesitas para pagar todas la instalación eléctrica, me emociona, lo hizo mi hermana, Barbi. Y de la marca Arredo te van a mandar ropa de cama, toallas, yo me voy a encargar de que te llegue todo”.

Esta revelación dejó impactada a Caro Ibarra, ya que no se imaginaba que iba a recibir tanto apoyo en este duro momento: “No lo puedo creer. También desde el minuto uno Coco Fernández me escribió, me vive diciendo ‘decime qué necesitás’, y yo estoy paralizada, ayer lloraba. Pienso que mis papás desde arriba ayudaron a que no pase a mayores, que me protegieron”.

Antes de finalizar la nota se supo cuánto dinero logró recabar la actriz producto de la ayuda de televidentes. “Chicos, ya estamos en 3 millones”, comentó el notero. Entre lágrimas, ella lo abrazó y sólo llegó a expresa: “¿Me estás cargando? No lo puedo creer”.