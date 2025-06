Se filtró el video del tenso cruce de Yuyito González y Fátima Florez: “Se odian”

La tensión se cortaba con cuchillo en el Aeropuerto de Ezeiza cuando Fátima Florez y Yuyito González coincidieron inesperadamente en la zona de comidas. Ambas con destino a Miami, pero con motivos muy distintos, protagonizaron un momento incómodo que quedó capturado en video y rápidamente se viralizó. La escena fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), quien no escatimó en detalles sobre la enemistad entre las rubias.

Según relató el conductor, el encuentro tuvo lugar en una hamburguesería del aeropuerto. “Ellas se odian”, lanzó sin filtro. Luego, agregó algunas pistas enigmáticas que más tarde confirmó: “La más talentosa fue la anterior, la menos talentosa es la última”. Con esto dejó en claro que la tensión entre Fátima Florez y Yuyito González tiene raíces profundas, marcadas por una historia sentimental en común.

Las imágenes mostradas en el programa evidencian lo que Ángel de Brito describió como un saludo “breve y cordial”, pero carente de cualquier simpatía. “No se soportan, no se bancan, no se quieren”, aseguró el periodista. Mientras Fátima Florez vestía de negro, Yuyito González optó por un look denim total. Una postal cargada de incomodidad que no tardó en generar repercusiones.

El trasfondo de este cruce tiene nombre propio: Javier Milei. Ambas mujeres mantuvieron una relación con el presidente, lo que reavivó viejos rencores. Yuyito González anunció recientemente su separación del mandatario en su programa, afirmando que fue una decisión consensuada y tomada con madurez.

Pero lo que avivó el fuego fue una entrevista con Viviana Canosa, donde Fátima Florez no se guardó nada. Recordó con dureza la participación de Yuyito González en su programa Empezar el día cuando ella aún estaba en pareja con Milei. “Me pareció una actitud de mujer con poca sororidad… me quiso agarrar el muñeco de carne”, lanzó sin filtro.

Fátima Florez, hoy soltera y enfocada en su carrera, dejó en claro que el pasado con Javier Milei ya no la define. “Estoy chongueando un poco, me lo merezco”, confesó con humor. Pero su declaración contra Yuyito González dejó entrever que ciertas heridas siguen abiertas.

Yuyito González, por su parte, optó por el bajo perfil luego del episodio. Aunque no respondió públicamente a los dichos de Fátima Florez, el incómodo cruce en Ezeiza demostró que la relación entre ambas sigue siendo tensa. Ninguna parece dispuesta a reconciliarse.

Ambas figuras siguen adelante con sus proyectos profesionales, pero el recuerdo de ese tenso encuentro ya quedó grabado en la retina del espectáculo argentino. Y mientras el video sigue circulando en redes, queda claro que la paz entre ellas está, por ahora, muy lejos.