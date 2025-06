Quién es el nuevo novio de Brenda Di Aloy y por qué Yuyito González no lo banca

Ahora que bajó la espuma por el fin de la relación de Yuyito González y Javier Milei, quien entró en acción es Brenda Di Aloy, su hija. Se debe a que también sigue los pasos de su madre y se muestra un tanto enamoradiza, por lo que presentó a su nuevo novio, aunque esto no cayó muy bien.

El año comenzó con grandes cambios para Brenda Di Aloy, ya que anunció su separación de Cris Vanadia, con quien estuvo por más de 5 años. Ahora, para demostrar que esa historia quedó en el pasado, se filtró quién sería el nuevo novio de la joven, pero la noticia no cayó para nada bien. Se debe a que Yuyito González, su madre, se habría molestado al enterarse, por lo que se reveló la razón por la que se enojó.

En LAM, dieron a conocer los detalles de este nuevo romance de la joven y comenzaron a filtrar los motivos por los que hay cierto malestar entre madre e hija por esta noticia: “Ella estuvo de novia hace un tiempo, la separación fue un tanto compleja y luego conoce a este hombre: divorciado, exitoso, dueño de un negocio. La madre no concibe que esté con un divorciado”.

Se debe a que ambos se conocieron en un ambiente religioso y, teniendo en cuenta esto, Yuyito González no quiere saber nada con el hecho de que su hija lleve la mochila de los problemas de este hombre con su ex. “Ella lo conoce en la Iglesia Rey de Reyes. La familia de él es dueña del templo. Pero Yuyito le dijo: ‘Usted, por nuestras creencias, no puede estar con un divorciado’”.

Esto generó una gran controversia, ya que la conductora no le estaría permitiendo a Brenda Di Aloy lo que sí tuvo permitido hacer. "Pero si Yuyito tuvo un montón de parejas", le criticaron en el panel. Ante esto se supo que la idea de la ex de Milei es que su hija no tenga sus mismos errores.

Por lo pronto, de igual manera se dio a conocer quién es el hombre que conquistó el corazón de Brenda Di Aloy: "Está de novia con Sebastián Freidzon hace un mes y medio. Lo conoció en la iglesia, en Belgrano. Yuyito dijo que por la reglas de la iglesia no puede estar con un divorciado".