Luciana Salazar filtró cuál es la parte de su cuerpo que más le piden que muestre en Divas Play

Luego de tantas especulaciones sobre su trabajo, Luciana Salazar se lanzó a la venta de contenido erótico para callar rumores polémicos. Ante esta decisión, reveló que le costó tomarla, aunque consideró que era el momento justo. Es por eso que habló con libertad al respecto y confesó cuál es la parte del cuerpo que más le piden que muestre.

“Me costó al principio, porque venía bastante alejada de todo ese mundo”, contó Luciana Salazar hace sólo unas semanas antes de lanzarse en este proceso. Sin embargo, se sintió cómoda: “Me resultó muy tentadora la forma en que abordan el proyecto: arman un plan completo para que una sepa qué esperar, cómo puede funcionar la alianza”.

Ante esto, contó que ver caras conocidas allí le sirvió para lanzarse a probar suerte en este nuevo proyecto: “Estuvimos negociando un año y me cerró la propuesta. Es una plataforma muy seria, entraron muchas figuras de primer nivel de Argentina y no se sube ningún material que no esté avalado por mí”.

Vale recordar que además de Luciana Salazar también hay otras figuras de la farándula, entre las más destacadas están: Florencia Peña, Cinthia Fernández, Barby Silenzi, Adabel Guerrero, Fernanda Vives, Celeste Muriega, María Fernanda Callejón.

En lo que respecta a las primeras fotos que subió, Luciana Salazar contó cuál es el contenido que más le exigen: “Arranqué hace un día y ya me han pedido videos de mis pies. Es brutal. Reconozco que yo soy fan de tener lindos los pies, de hacerme la pedicuría y tenerlos impecables, pero porque es un gusto personal. Me da gracia que genere esa sensualidad”.

Siguiendo en esta sintonía, en Mujeres Argentinas, programa con el que dialogo sobre este nuevo proyecto, le consultar por el pudor que puede llegar a aparecer en este tipo de producciones de fotos. Sin embargo, descartó haber sentido incomodidad: “Tengo experiencia de trabajo, hice producciones con los mejores fotógrafos de la Argentina”.

Ante esto, apareció el comentario de Virginia Gallardo, quien ya pasó por este tipo de plataformas para contar que es habitual en ellas estas producciones: “Lo hemos hecho tantas veces, Luciana, bienvenida a esta plataforma”.