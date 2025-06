En las últimas horas, Lali Espósito quedó en medio de un nuevo escándalo, con la China Suárez y Wanda Nada de por medio. Es que la cantante confesó en una entrevista que no es "tan" amiga de la actriz -con quien trabajó durante los primeros años de su carrera artística-, en tanto que en las redes sociales tuvo un amistoso gesto con la empresaria.

Todo se dio en un reportaje con Tatiana Schapiro para el medio Infobae, en donde la cantante le hizo frente a algunas preguntas relacionadas a la China Suárez, con quien supo tener una muy íntima relación.

Sin embargo, en la actualidad todo no estaría tan bien. “No soy tan amiga, no soy amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos desde muy niñas, pero hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella”, relató la ex Teen Angels, y luego cerró: “Me entero de su vida un poco por ustedes (los periodistas) o por personas que tenemos en común”.

Rápidamente, estas palabras se viralizaron en redes sociales, y como si fuera poco, los usuarios notaron un “me gusta” impensado de Lali en una de las últimas fotos que compartió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

Este “me gusta” llega justo en un momento tenso luego de que la empresaria cruzara públicamente a la China Suárez y la acusara de “arruinar otra revinculación” de sus hijas con Mauro Icardi.

Lali desconoció a la China Suárez y tuvo un amistoso gesto con Wanda Nara

A partir de todos estos detalles, los fanáticos de Lali interpretaron que ella es parte del ya conocido "Team Wanda", lado del que también están otras ex amigas de la ex chica Cris Morena.