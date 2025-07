Ángel de Brito contó por primera vez la razón por la que odia a la China Suárez: “Me llamó para…”

Ángel de Brito sorprendió a todos al confesar por primera vez el verdadero motivo por el que decidió cortar toda relación con la China Suárez. El conductor, que suele ser implacable cuando de chimentos y primicias se trata, esta vez giró el reflector hacia su propia historia personal y dejó al descubierto un conflicto que se remonta a hace ya una década.

En medio de un nuevo cruce mediático con la actriz, Ángel de Brito eligió no guardarse nada y relató en su cuenta de X (ex Twitter) cómo fue aquel momento que, según él, marcó un quiebre definitivo. Todo comenzó con un llamado inesperado de la China Suárez, que lejos de ser cordial, terminó en insultos y reproches.

El periodista contó que la ex Casi Ángeles lo llamó furiosa por una información que había salido a la luz y que, a pesar de ser cierta, no le gustó nada. Durante esa acalorada conversación, la China habría lanzado comentarios despectivos no solo contra Ángel de Brito, sino también contra Pampita, otra de las figuras involucradas en la polémica de entonces.

Esa actitud intempestiva de la actriz fue, para el conductor de LAM, la gota que rebalsó el vaso. “Me llamó para insultarme por algo que era cierto”, resumió Ángel de Brito, dejando en claro que, a partir de ese momento, decidió ponerle punto final a cualquier tipo de contacto con la China Suárez.

Como si eso fuera poco, el periodista reveló que bloqueó a la actriz de todas sus redes sociales y que, desde aquel episodio, jamás recibió un mensaje de disculpas ni una explicación que hiciera posible limar asperezas. Con su estilo filoso, Ángel de Brito aseguró que no tiene interés en retomar el diálogo con ella.

En los últimos días, la tensión entre ambos volvió a escalar cuando la China Suárez respondió públicamente a algunos posteos del conductor. En sus historias y comentarios, la actriz lo tildó de mentiroso y mostró capturas para intentar desacreditarlo. Sin embargo, Ángel de Brito redobló la apuesta y desempolvó este recuerdo para dejar en evidencia el origen de su enojo.

Este nuevo capítulo suma más leña a una relación que parece no tener retorno. Los cruces entre Ángel de Brito y la China Suárez se repiten cada tanto, pero ahora se entiende que detrás de cada comentario filoso hay una herida que, según el conductor, nunca cicatrizó.

Mientras tanto, los seguidores de ambos siguen atentos cada intercambio virtual. Por lo visto, la paz entre la China Suárez y Ángel de Brito es una utopía. Y, por ahora, ninguno parece tener intenciones de dar el brazo a torcer.