El gesto de la China Suárez que expone su pelea con Mauro Icardi

La situación entre la China Suárez y Mauro Icardi estaría cada vez más tensa. Se debe a que lo ocurrido con la vedette uruguaya, los rumores de mensajes ocultos entre ellos y el video erótico filtrado estarían poniendo en jaque la relación. Tanto es así que ahora se expuso un nuevo gesto de la cantante que alimenta los rumores de crisis.

Desde que comenzaron a salir, las redes sociales han sido el escenario principal en el que se desempeñó esta relación amorosa. Tanto es así que estas son testigo de todo lo que hace la pareja. Es por eso que cada gesto mínimo que se realiza en sus redes expone en verdad cómo es el vínculo que mantienen en la vida real.

Teniendo en cuenta estas condiciones que la China Suárez y Mauro Icardi pusieron de un principio, sorprendió un gesto particular que invita a pensar que la relación entre ellos no pasa por su mejor momento. Es que no sólo se trata de lo que pueden ser las imágenes privadas que se pueden exponer del futbolista, sino que habría otros factores.

Se debe a que la actriz intentó bancarlo en un principio compartiendo su posteo. Sin embargo, no tardó mucho en eliminarlo generando la primera incógnita. Pero lo más contundente fue lo que descubrió Juariu, la influencer que se dedica a vigilar las redes de los famosos para encontrar detalles polémicos.

Ocurre que Juariu se percató de que la China Suárez estaría ofendida con Mauro Icardi por un comportamiento poco habitual que tuvo en sus redes sociales. Es que el futbolista compartió una foto en el feed de su cuenta de Instagram y pasaron algunas horas pero el like de ella no llegó, lo que resaltó que hay algo que no funciona allí.

De las últimas 6 publicaciones, la actriz le puso “me gusta” en 5, pero en esta última no lo hizo. Esto es lo que invitó a la influencer a pensar que existe un quiebre en esta relación alimentado por todas las polémicas que comenzaron a transitarse en las últimas horas. Sin embargo, vale aclarar que es bastante común que ella no le ponga like a todas las fotos que él sube, ya que incluso hay publicaciones de ellos juntos que no tienen su aprobación.