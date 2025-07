Banderas a favor de Toviggino, ¿convencimiento o bajada de línea?

Una de las particularidades que tuvo la fecha del fin de semana pasado del Torneo Federal A 2025 no se circunscribió por lo estrictamente deportivo. En la segunda fecha tanto de las dos zonas de la fase Campeonato y los dos grupos de la Reválida, hubo resultados importantes, polémicas y los arbitrajes sospechosos, polémicos de cada jornada. Pero además, el apoyo de todos los clubes al dirigente Pablo Toviggino fue el factor común que unió a los diferentes planteles y clubes de la categoría.

El dirigente santiagueño, que es el actual tesorero y presidente del Consejo Federal de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y mano derecha -e ideólogo para muchos- del presidente Claudio Tapia, se cruzó por redes sociales con el Jefe de Gabinete Guillermo Francos por el intento de la vuelta de los hinchas visitantes y después con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La funcionaria advirtió a Toviggino por el mensaje a Franco, donde le deseaba un "feliz y triste final" y hasta le envió una carta documento, que también tomó trascendencia masiva en las redes. Las acusaciones de Bullrich tratándolo de "patotero" o "barrabrava" calaron hondo en el dirigente y su entorno. La respuesta del norteño se amparó en la libertad de expresión y no quedó ahí.

El miércoles de la semana pasada, los clubes y las ligas del interior del país habían emitido distintos comunicados en apoyo al dirigente afista, todos casi idénticos y con el mismo tenor, pese a no tratarse de un tema deportivo, que los atañe y/o los involucra.

Argentino de Monte Maíz mostró el cartel antes del inicio del juego ante los rionegrinos. Foto: Luis Alberto Amaolo

Casi en su totalidad, las instituciones que compiten en la tercera categoría posaron para la foto previa a sus respectivos partidos con un cartel cuya inscripción se repitió: "No al avasallamiento, no al autoritarismo, no a la soberbia. Sí a la libertad de expresión".

Generalmente hecho de lona e impreso con anterioridad, cada cartel se distinguió con el escudo del club correspondiente, entre los cuales se incluyeron los representantes zonales.

Cipolletti se sacó dos fotos en Monte Maíz, donde perdió con Argentino. Primero sin ninguna bandera, antes del pitazo inicial, y en el entretiempo otra vez con el mensaje mencionado. Es evidente que se habían olvidado el cartel cuando salieron al campo de juego para iniciar el encuentro o hubo una intención de varios jugadores de no salir con la parcanta. Pero, habrían sido persuadidos por los dirigentes albinegros que viajaron.

Posturas encontradas

Al ver esta puesta en escena, a través de las redes sociales surgieron algunas preguntas de hinchas y periodistas. Las posibles respuestas ponen al fútbol de ascenso en el ojo de la tormenta una vez más.

Un dirigente que prefirió no ser identificado de la zona centro del pais aseguró que "fue un pedido de arriba -por el Consejo Federal- y no surgió espontáneamente entre los dirigentes de los clubes, fue una bajada de línea".

El mismo directivo aseveró que "es mejor hacerlo. Muchos no estamos de acuerdo ni con la política nacional y con la identificación de AFA con cierto partido político"

Y aseveró "elegimos el mal menor. No acatar, significa, que te manden un árbitro que te perjudique, que nos atrasen los pagos. Así se maneja el fútbol en esta categoría. Nada nuevo, nada que no sepamos, nada que no conozcamos"

Y luego manifestó que "los jugadores no fueron fueron consultados y muchos se sintieron molestos. Nos perjudican muchos fines de semana y nos obligan a apoyarlos", se escuchó en varios vestuarios de norte a sur y de oeste a este".

También agregó que "muchos dirigentes en diferentes cargos no estuvieron de acuerdo, y aceptaron a acatar órdenes. En todas las instituciones, pasa lo mismo, se prefiere el mal menor, en busca de no perjudicar al club, ni al equipo".

Finalmente remarcó que "en redes sociales, hinchas, socios, simpatizantes, fanáticos, hicieron saber su enojo y disconformidad. Tampoco están de acuerdo muchos planteles, cuerpos técnicos. Ni hablar de entidades que fueron perjudicadas en finales con equipos ligados al poder de AFA. Pero ya sabemos como es esta categoría, calificada como la más corrupta y sospechada del continente" y señaló "estas adentro y así es el juego. Lo aceptas o te bajas".

El fútbol argentino en su máxima expresión. Guste o no.