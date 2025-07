“Es un delito”: La China Suárez apuntó contra Wanda Nara por el video íntimo que filtró de Mauro Icardi

Luego de que se viralizaron los videos íntimos de Mauro Icardi, la China Suárez habló al respecto. Mientras se preparaba para partir a Turquía junto a sus hijos, la actriz analizó la polémica situación que está atravesando su pareja y marcó el rumbo de las decisiones que tomará para cuidar su nombre y caerle con el peso de la Justicia a los responsables de esto.

Teniendo en cuenta que se encontraba con sus hijos, la China Suárez expresó la necesidad de cautela a la hora de usar términos y hablar del tema: “Cuidemos las palabras que están mis hijos”. Acto seguido, comenzaron las preguntas y ella logró dar un pantallazo de cómo están las cosas puertas adentro con Mauro Icardi ante este hecho.

Para comenzar, habló sobre su relación y cómo encara estos días: "Feliz, estamos muy contentos". Asimismo, comentó que se encuentra feliz de poder partir junto a sus hijos: “Todo bien no tengo mucho para decir más de lo que ya saben. Está todo muy bien, con Mauro todo muy bien, felices. Extrañando mucho”.

Pero no tardaron mucho en meterse en la polémica: “¿Qué nos podés decir del video que filtró Natasha Rey?”. En este contexto, no tardó demasiado en ventilar que la culpable de todo esto es Wanda Nara, quien se encargó de exponerlo de la peor manera: “Es un video que le mandó Mauro a su ex mujer en el 2021”.

En esta sintonía, aclaró que no se quedarán de brazos cruzados y que la causa ya se encuentra en manos de los abogados: “No sé. Hay abogados que se están encargando de eso en Italia y acá. Está hecha la denuncia, es un delito. Es lo que le pasaría a cualquiera, es un video íntimo, es privado y está penado por la ley”,

Por su parte, Facundo Ventura contó cómo está la situación legal: "Mauro Icardi ya presentó las denuncias con pruebas en Argentina e Italia contra Wanda Nara, la hace responsable de la filtración del video que publicó ayer Natasha Rey. Él habla de que es viejo, se lo pasó cuando él estaba en París y Wanda en Argentina. Esto me lo contó su abogada, Lara Piro".