La saga de Avatar vuelve a la pantalla grande con un adelanto que ya está dando que hablar. El primer tráiler de Avatar: Fuego y cenizas presenta a Varang, interpretada por Oona Chaplin, quien se muestra como una líder fuerte y compleja del pueblo de fuego, dispuesta a desafiar las alianzas y creencias que hasta ahora dominaban Pandora.

Con una frase contundente, “Tus dioses no tienen potestad aquí”, Varang irrumpe en la historia con un mensaje claro: esta entrega no se conformará con buenos y malos simplificados. Así lo explicó James Cameron, director de la saga: “Varang es la líder de un pueblo que ha pasado por dificultades increíbles. Eso la ha endurecido. Haría cualquier cosa por ellos, incluso cosas que nosotros consideraríamos malvadas. Una de las cosas que queríamos hacer en esta película era no caer en simplificaciones maniqueas. Intentamos ir más allá del paradigma de «todos los humanos son malos, todos los Na’vi son buenos»”.

Además, Cameron destacó la actuación de Oona Chaplin: “Oona Chaplin es tan buena que no aprecié lo buena que es su interpretación hasta que recibimos la animación de Wētā. Es una enemiga, un personaje adversario, pero la hace parecer tan real y viva...”.

El tráiler también nos lleva a explorar nuevos territorios de Pandora, alejándose del agua para mostrarnos regiones volcánicas, montañosas y cubiertas de cenizas. En estos paisajes extremos, los Na’vi surcan los cielos montados en criaturas voladoras, mientras se preparan para un enfrentamiento decisivo entre dos clanes: los del aire y los de las tierras del fuego. Cada clan tiene sus propias bestias y tradiciones, anticipando una guerra civil que pondrá en jaque a toda la comunidad.

En medio de este conflicto, la familia Sully se encuentra en una situación crítica. Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) enfrentan la ira y el odio que crecen entre sus hijos, sentimientos que Jake, como líder Na’vi y ex humano, había intentado evitar. En una escena del tráiler, Jake expresa a Neytiri su preocupación: “No podemos vivir así, con este odio”.

El elenco reúne tanto caras conocidas como nuevas incorporaciones. Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass y Kate Winslet forman parte del reparto que dará vida a esta historia. El guion es obra de James Cameron junto a Rick Jaffa y Amanda Silver, con aportes de Josh Friedman y Shane Salerno.

Un regreso esperado es el del Coronel Miles Quaritch (Stephen Lang), quien vuelve a ser un obstáculo para los Sully. También reaparece Spider (Jack Champion), el humano adoptado por la familia, que volverá a estar en peligro. Los hijos de Jake y Neytiri —Neteyam, Lo’ak y Tuk— junto a Ronal (Kate Winslet) completan el núcleo familiar que deberá enfrentar los desafíos de las tierras del fuego y la ceniza.

La película promete una experiencia visual inmersiva, con estrenos en formatos como IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, Cinemark XD, 4DX y ScreenX, entre otros. James Cameron apuesta fuerte para que el público sienta cada detalle de Pandora.

Tras una espera mucho más corta que la de 13 años entre la primera y segunda película, Avatar: Fuego y cenizas llegará a los cines el 18 de diciembre de 2025, retomando la acción justo donde terminó la anterior y sumando una trama cargada de nuevos peligros, alianzas y conflictos internos en un mundo en constante cambio.