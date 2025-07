Cuál es la insólita condición que pone Morena Rial para aceptar un trabajo: “Tampoco me voy a…”

Luego de estar privada de su libertad, Morena Rial se encuentra en la búsqueda de que su vida de un vuelco y vuelva a encarrilarse. Esto la lleva a tratar de conseguir un trabajo que la estabilice y la aleje del entorno negativos. Sin embargo, contó que tiene algunas exigencias insólitas a la hora de aceptar un empleo.

Si bien aparecieron algunas propuestas laborales para que Morena Rial pueda incorporarse al mercado laboral, lo cierto es que aún se muestra reacia ante estas chances. Se debe a que no termina de aceptar las propuesta producto de una insólita exigencia que, si bien muchas personas cumplen en su vida cotidiana, ella no está dispuesta a negociar.

En LAM hablaron con la hija de Jorge Rial y le consultaron por las condiciones que pone para aceptar un empleo, por lo que confesó: “Tampoco me voy a levantar a las 8 de la mañana. Ustedes se levantarán a esa hora, yo no. Los amo a todos, vuelvo a hacer meme, chicos, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana para trabajar”.

De este modo, contó que su abogado, Alejandro Cipolla, le ofreció trabajar en su oficina como administrativa, lo cual la llevó a blanquearle sus exigencias: “Yo soy VIP, siempre VIP. Después de las 2 de la tarde, el horario que quieran. Mi fábrica abre a las 2 de la tarde. Si quieren, laburo de madrugada, pero a la mañana no”.

Ante las consultas respecto al rol puntual que ocupará Morena Rial y cuáles son los objetivos de estas decisiones, Alejandro Cipolla se mostró bastante reacio a contar lo que se viene, ya que planea un importante anuncio en redes sociales: “Proyecto que próximamente se va a anunciar en redes”.

Por lo pronto, más allá de sus insólitas exigencias, su abogado aceptó contratarla, lo cual significa una buena noticia para ella, ya que necesitaba este empleo para poder seguir adelante con su vida y alejarse de los malos hábitos que la llevaron tras las rejas. Ahora, sólo quedará aguardar por este anuncio en el que se revelará su nuevo rol.