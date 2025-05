Morena Rial habló por primera vez de cómo sufrió las peleas de Jorge Rial y Silvia D'Auro en su infancia

Durante su infancia, Morena Rial debió atravesar por uno de los momentos más duros de su vida, ya que luego de ser adoptada por Jorge Rial y Silvia D'Auro, sufrió el abandono de quien se comprometió a ser su madre. Ahora, con el paso del tiempo, habló de cómo la afectó esta situación durante aquellos años.

Tras algunos escándalo que la llevaron a caer presa, Morena Rial habló en LAM y contó cómo pasa sus días actualmente. "Estoy bien, tranquila. Algunas cosas que tengo que solucionar, pero bien", comenzó diciendo, sin pudor y tratando de sincerarse con su situación actual.

Además, sobre los distintos problemas mediáticos que atravesó, no temió a la hora de confesar qué fue lo que la llevó por mal camino: “Me pesa la fama y la exposición”. Sin embargo, aclaró que se encuentra transitando un camino mejor: “Hace dos años que no lloro”.

“Mucho de lo que soy es también lo que pasé. Todos hubiéramos querido que algunas cosas fueran diferentes. No digo que es mala suerte; dentro de todo, estoy bien. Mis hijos están bien, yo también. Tenemos salud”, contó sobre su situación actual.

Poco a poco se metió en su infancia, por lo que relató cómo fue su reacción al enterarse de que era adoptada y qué consejos recibió de Jorge Rial: “Siempre supe que era adoptada. Mi papá siempre nos dijo que había mucha maldad en la calle, que no podés esperar que venga alguien y te lo diga. Nos inculcó eso desde siempre”.

A lo que se metió en lo que pasó con Silvia D'Auro, quien se comprometió a cuidar de ellas como su madre y luego las abandonó. Fue así como recordó: “Siempre fue un monstruo. Desde el minuto cero. No se cambia de la noche a la mañana. Nunca entendí... todo el mundo dice que tenía problemas psiquiátricos”.

“Desde mi punto de vista, creo que sí, pero no era algo que tratara. Le servimos de escudo para que no se terminara la relación. Después lo pudo sostener varios años más, volviéndolo loco. Éramos el intermedio entre ellos dos, para que no se rompiera una relación que ya estaba rota”, sentenció Morena Rial sobre cómo quedó en medio de las peleas y lo mucho que esto la afectó.