Jorge Rial confesó qué famoso conductor pagó por ganar el Martín Fierro de oro

En los últimos días se llevó a cabo una nueva entrega de premios Martín Fierro, que en esta ocasión reconocieron a quienes trabajan en radio. Esto llevó a Jorge Rial a opinar sobre la premiación, lo que significó una nueva polémica con Luis Ventura y APTRA. Para añadir más leña al fuego, ventiló qué famoso conductor pagó por quedarse con la estatuilla de oro hace varios años.

Para romper el hielo, uno de los noteros le consultó su seguía considerándose el “Grinch” de los Martín Fierro: “¡Ya no! Antes sí, cuando hacía 40 puntos de rating era divertido. Ahora ya ni hablo. Me parece que era divertido cuando el Martín Fierro era de radio y televisión. Ahora hay de inmobiliarias, que sé yo...”.

En este contexto, Jorge Rial marcó lo que le molesta de la entidad, aunque no pudo obviar el prestigio que tiene: “Yo siempre dividí el premio de la televisión de APTRA. A mi me enojaba APTRA por la desprolijidad, algunas ternas... después el Martín Fierro es bárbaro”.

Al meterse en esta polémica fue inevitable por el foco en Luis Ventura, quien supo ser su amigo, pero llevan años enemistados: “A Luis no lo puedo juzgar”. Y, tras solidaridzarse por el hecho de violencia que sufrió, intentó no seguir incrementando su pelea: “No sé cómo es la gestión, ¡qué se yo! Yo no estoy en APTRA. Yo renuncie en la década de los 80, nunca más estuve en APTRA”.

Eso sí, no faltó su palito para exponer cómo cayó el nivel de importancia y prestigio: “Antes se hablaba todo el día del Martín Fierro. Ahora no se habla más. ¡Ya está, ya pasó! ¿Cuánto hizo ayer de rating? ¿Dos puntos? ¡Antes hacía 40! ¡Se paraba el país!“.

“Hoy volvería, no hay drama. Hoy no soy el grinch, soy Papá Noel. ¡Ya está! ¡Ya pasó! Nos divertíamos en esa época, había gente que se lo tomaba en serio pero yo no. Demos gracias, peor es salir a laburar", mencionó Jorge Rial. Pero para cerrar, tiró un palito hablando sobre una polémica de hace varios años, ya que blanqueó que el primer Martín Fierro de Oro se compró y reveló que la persona que hizo esa gestión fue Nicolás Repetto: “No estaba Ventura como presidente, lo aclaro por las dudas”.