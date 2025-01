El fogoso video de la China Suárez a los mimos con Mauro Icardi

Luego de confirmar su relación amorosa, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron dejar de ocultarse. Es por eso que poco a poco comienzan a mostrar con naturalidad sus ratos juntos. De esta manera, para hacer hervir de bronca a Wanda Nara, la nueva pareja se mostró muy fogosa y a puros mimos desde el sillón.

Se debe a que la China Suárez y Mauro Icardi pasaron la noche del sábado juntos, por lo que eligieron un plan distendido que los incluya a ambos en la tranquilidad del hogar. Es que vienen de hacer su primera cena junto, durante el jueves, por lo que eso generó un gran revuelo.

Ahora, para estar en un ambiente mucho más sereno y sin tener que sufrir por la presencia de movileros y camarógrafos, decidieron quedarse en su casa y realizar allí un plan juntos. De este modo, eligieron quedarse en el microcine y reproducir los primeros capítulos de la última serie que grabó la actriz en San Martín de Los Andes, durante el año pasado.

uD83DuDCF2 Mauro Icardi subió otro posteo con La China Suárez



pic.twitter.com/7ps1LxzF8A — fefe (@fedeebongiorno) January 11, 2025

De este modo, en las imágenes se puede ver cómo la China Suárez acaricia suavemente el pelo de Mauro Icardi. Es que comienza a acariciar su mejilla y pelo, todo esto mientras el futbolista hace lo propio abrazado a sus piernas, donde también le realizó caricias.

Fue así como decidieron compartir el posteo en las redes con una canción que representa su situación sentimental. Es que sonó Si me dices que sí de Reik, Farruko y Camilo: “Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti, si me dices que sí”.

Fue así como el video despertó comentarios en las redes, donde hubo malicia y apoyo para la nueva relación: “Chicos no les parece que es un poco antinatural estar así mientras un tercero te graba”, “Más armado que un pucho todo esta novela”, “Los amo”, “Dios mío cómo lo estoy disfrutando. Aguante Icardi”, “Que hermosos los dos”.

Por lo pronto, más allá de lo que puede llegar a comentar la gente en las redes sociales, la pareja se encuentra unida y no teme al qué dirán. Es por eso que comparten posteos juntos para que comiencen a verlos con naturalidad ante este nuevo romance.