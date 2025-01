Graciela Alfano contó detalles íntimos de su encuentro con Ronaldinho: “Me apretó la cintura y….”

Graciela Alfano, a sus 72 años, sigue demostrando que su carisma y espontaneidad no tienen fecha de vencimiento. La exvedette sorprendió a todos al compartir un insólito encuentro con Ronaldinho, la leyenda del fútbol brasileño, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Punta del Este. La casualidad la llevó a cruzarse con el astro en el ingreso de su hotel, y como era de esperarse, su reacción no pasó desapercibida.

En una entrevista con farandulashowtv, Graciela Alfano relató con entusiasmo el inesperado momento. "Bajé del ascensor y ahí estaba él, imponente. Fue increíble", comentó, sin ocultar su emoción. Con su característico humor, no dudó en romper el hielo con el futbolista y, fiel a su estilo, le lanzó una broma: "Le dije que yo era su comité de recepción y nos reímos bastante".

Pero lo que más dio que hablar no fue el encuentro en sí, sino un detalle particular que Graciela Alfano no dejó pasar. Al pedirle una foto a Ronaldinho, la actriz quedó sorprendida por la efusividad del deportista: "Cómo me apretó la cintura para la foto. Y bueno, ¡hay para apretar!", bromeó, despertando la reacción inmediata de sus seguidores en redes sociales.

Los comentarios no tardaron en llegar y muchos insinuaron que la conexión entre ambos traspasaba lo anecdótico. Sin embargo, Alfano aclaró que todo se trató de un momento divertido y espontáneo. "Yo soy muy chistosa. Le dije que le dábamos la bienvenida en el hotel y nos pusimos a charlar. Me presenté y él, con una sonrisa, me dice: 'Me imaginé que eras una diva'. Ahí nos matamos de risa y sacamos la foto", explicó con su habitual simpatía.

El episodio, como era de esperarse, no pasó desapercibido en las redes. Los fanáticos de Alfano elogiaron su frescura y naturalidad, mientras que otros se divirtieron con la inesperada interacción entre la actriz y el exjugador. Incluso, hubo quienes fantasearon con una posible historia entre ambos, aunque todo quedó en una anécdota para el recuerdo.

Siempre atenta a los detalles, Graciela Alfano no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre el estado actual de Ronaldinho. Con picardía, cerró el relato con un comentario que hizo estallar de risa a sus seguidores: "Está muy bueno". Unas pocas palabras que bastaron para que su nombre volviera a ocupar titulares.

Este encuentro no solo puso de relieve la simpatía de Alfano, sino también la cercanía de Ronaldinho con sus seguidores y admiradores. A lo largo de su carrera, el exfutbolista ha demostrado ser una persona accesible y de gran carisma, lo que explica en parte la conexión natural con la diva argentina.

Una vez más, Graciela Alfano demuestra su capacidad para convertir cualquier situación en noticia. Con su estilo inconfundible, logró transformar un simple cruce en un episodio digno de viralizarse. Y es que, cuando se trata de robarse el show, ella sigue siendo una experta.