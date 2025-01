Rodrigo Lussich filtró cuánto dinero le paga Mauro Icardi a la China Suárez para que sea su novia

Rodrigo Lussich pasó por Blender, canal de Youtube, y se animó a ir a fondo con una teoría que ya varias personas expusieron. Es que son muchos los que aseguran que el amor entre la China Suárez y Mauro Icardi no es genuino, a tal punto que incluso se animó a mencionar que hay chances de que el futbolista esté abonando una importante suma de dinero para fingir que esta relación es real.

Es que Rodrigo Lussich llegó a Blender con los puños llenos de verdades, por lo que comenzó a repartir a diestra y siniestra. Fue así como analizó una fuerte teoría que recibió en el último tiempo. Es por eso que utilizó el potencial para marcar la posibilidad de que Mauro Icardi le haya abonado una importante suma de dinero a la China Suárez para fingir estar juntos.

Es por eso que a modo de pregunta lanzó una fuerte posibilidad que a esta hora ya sería un secreto a voces. “¿Será cierto que Mauro Icardi le puso un palo verde a la China Suárez para darle celos a Wanda Nara?”, lanzó el conductor sobre lo que se menciona por lo bajo en los medios respectos este vínculo amoroso.

Al ver que todos los presentes en Blender comenzaban a gritar desaforados, él solicitó calma haciendo alusión a que incluso había aún más detrás de la teoría: “¡No terminé! ¡No terminé! ¡No terminé!”. Fue así como indicó que Mauro Icardi es “más tóxico que Chernobyl”, por lo que explicó por qué haría toda esta maniobra.

Fue así como redobló la apuesta casi confirmando que es cierta la teoría de que el amo no es sincero y que sus bases están puestas sobre lo económico: “Será porque es más tóxico que Chernobyl y por eso le dio un palo verde a la China para hacer el jueguito de la pareja para volver con Wanda”.

Bombazo de Rodrigo Lussich: ¿la China Suárez cerca de un hombre de Milei? pic.twitter.com/2L0RoWPUGP — Noticias en Red (@notienred) January 28, 2025

Como si todo esto no fuese suficiente, Rodrigo Lussich expuso que la China Suárez habría aceptado toda esta situación por un particular motivo personal. Es que ella también habría sacado jugo de la situación, pero no sólo desde lo económico.

Es que el conductor expuso que ella estaría en una relación con uno de los políticos más importantes del país: “¿Y si esto a su vez le vino bien a la China porque en realidad se está ‘comiendo’ a alguien con mucho poder en la Argentina?”. Acto seguido, indicó: “No es el presidente, pero está muy cerca”.