Domingo de eliminación y regreso en GH: Brian volverá al reality para llevar a cabo su venganza

El jueves pasado, la gala de Gran Hermano fue realmente explosiva. Es que tras la eliminación de Keila por propia decisión del "Big", Giuliano, el líder de la semana, además de tener el beneficio de subir y bajar de placa a dos de sus compañeros, se le pidió eliminar a otro "hermanito", y "Nano" (como le dicen dentro de la casa), no dudó en elegir a Brian, a quien ya tenía en la mira por la salida de su "pareja" Jennifer.

Lejos de mostrarse enojado ante la decisión del líder, el vendedor ambulante se fue sin lágrimas y asegurando que volvería en el repechaje, pero minutos después se enteró por el propio Santiago del Moro que tendría la oportunidad de elegir entre irse a su casa, o bien seguir aislado en un hotel para volver al juego este domingo.

Como era de esperarse, eligió la segunda opción y fue así que lo llevaron con los ojos vendados al mismo sitió en el que estuvo previo a ingresar a la casa.

Buscando que los seguidores del programa conozcan cómo fueron sus días en ese lugar, al "hermanito" le dieron una cámara para que registre todo lo que pasa en este tiempo. Fue así que se mostró completamente feliz desde la habitación del hotel, para mostrar que si bien no puede tener contacto con nadie ni ver televisión, si le dejaron algunos libros para que lea.

“Recién llego al hotel y no tengo nada... Para mí era muy fácil irme, pasar con mis hijos, y que ustedes me elijan para el repechaje, pero no. Tiene un gustito diferente quedarse acá”, explicó sobre la situación que está viviendo y luego agregó sobre el juego que llevará adelante en la casa: "El domingo vuelvo con todo… a mi juego me llamaron. Siento que voy a tener muchas chances de contraatacar porque no saben a dónde salí, a qué salí, qué sé y qué no sé. Entonces, estaría buenísimo poder decirles que tengo un montón de información del afuera, pero es completamente mentira. Decir que tengo información y decirles que sé quién tiene banca y quién no, pero quedarme callado. Eso les va a carcomer la cabeza”.

En tanto, los hermanitos que si siguen en competencia tienen muchas dudas sobre lo que pasará en la noche del domingo, ya que muchos sugirieron que podría darse un versus entre Sandra y Petrona, dos de los personajes más llamativos de esta temporada. Justamente de eso, hablaron la tucumana y Chiara durante la fiesta de los viernes.

"Para mí ella no se va, pero vos menos. Vos salís primera de esa placa. Pero para mí no se va Sandra", planteó la hija del futbolista Mancuso, aunque acto seguido se contradijo al deslizar que "puede ser que se vaya".

"Puede ser un versus", sugirió entonces la tucumana y argumentó que podría ser porque "la está sufriendo mucho", a lo que la morocha arremetió: "Pero yo siento que se tiene que quedar para seguir peleándose con vos".

Fue allí que Petrona aseguró que su postura no es la "sacarse los ojos", pero admitió que "si entra uno nuevo", ahí si lo haría.

Al escuchar esto, Chiara no dudó en ponerle los puntos a su compañera con una advertencia concreta, según pudo verse en vivo desde La noche de los ex. "A mí eso no me gusta. Yo no me voy a pelear con nadie. Yo soy como soy y a vos te quiero. Pero si vos me seguís metiendo cizaña porque te la meten las demás, te vas a pelear conmigo al pedo boluda, ¿me entendés?", expresó la joven.