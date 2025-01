Murió Carol Acosta, la influencer conocida como "Killadamente"

Carol Acosta, más conocida como Killadamente, murió a los 27 años. La joven dominicana tenía 7 millones de seguidores en la red y era madre de dos pequeños: una niña de 4 años y un niño de 2.

Khatyan, la hermana de la influencer, confirmó la triste noticia en la red con un sentido mensaje: "Te amo hermana y siempre te amaré. Gracias a Dios por darme una hermana como tú con tu gran corazón. Descansa en paz hermana mía".

La familia de Killadamente también hizo un posteo y manifestó: "El 3 de enero falleció nuestra querida Carol, mejor conocida como Killadamente. La familia Acosta González comparte su dolor con todos los que la conocieron. A su corta edad logró ayudar a miles de personas a través de su trabajo pero en esta ocasión nos unimos y pedimos su ayuda para que tenga la despedida que se merece".

Según se supo, Carol falleció mientras cenaba en un restaurante tras ahogarse con un alimento. "Sé que todo el mundo quiere saber qué pasó, pero todavía no estamos muy seguros y estamos esperando los resultados de la autopsia. Todo lo que sé es que estaba cenando normalmente y empezó a ahogarse y a tener dificultades para respirar. Tuvo un ataque de algún tipo, la llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla", relató un primo de la influencer a The Mirror.