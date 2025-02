Marley llegó a la Argentina con Milenka y reveló por qué Mirko no quiso conocer a su hermana

Tras un mes de estadía en Oklahoma, Estados Unidos, Marley finalmente regresó a la Argentina con Milenka, su hija recién adoptada. El conductor compartió sus emociones sobre la experiencia y explicó por qué Mirko, su hijo mayor, decidió no acompañarlo en el viaje.

El regreso al país se vio demorado debido a retrasos en la emisión del certificado de nacimiento de Milenka, un trámite imprescindible para poder viajar. Luego de varias semanas de espera, el documento fue entregado y Marley pudo emprender el viaje de vuelta. A su llegada al aeropuerto, habló con Intrusos y contó que su hija se comportó muy bien durante el vuelo.

"Se portó súper bien en el vuelo, aunque me vomitó un poquito. Durmió casi toda la noche y solo se despertó a las 4 de la mañana para tomar una mamadera", relató entre risas el conductor, evidenciando la alegría que siente al haber concretado este paso tan importante en su vida.

uD83DuDDE3? Marley en el país con Milenka: "Mirko no quiso viajar", y dijo: "Ahora le voy a hacer el documento en Argentina"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/QxVFh7kPeU — América TV (@AmericaTV) January 31, 2025

Ahora que está en Argentina, Marley deberá completar algunos trámites legales, entre ellos la obtención del DNI para su hija. "Tenemos que hacerle el documento argentino. Por ahora tiene 90 días para quedarse en el país, si no, la echan", comentó con humor, mostrando que la burocracia es parte del proceso, pero sin perder su característico tono relajado.

En cuanto a Mirko, su hijo mayor, Marley explicó que la decisión de no viajar fue completamente suya. "Él no quiso venir. A la mitad del proceso se arrepintió, pero cuando vio dónde estábamos y que no había mucho para hacer, se convenció de que había tomado la mejor decisión", detalló. Al parecer, el pequeño prefirió disfrutar del verano en Argentina en lugar de acompañar a su padre en este viaje tan especial.

A pesar de su ausencia en el viaje, Mirko se mostró muy entusiasmado con la llegada de su hermana. Hace algunos días, desde su cuenta de Instagram, se publicó una foto suya en la peluquería preparándose para recibirla. Un gesto que demuestra lo importante que es este momento para la familia.

La llegada de Milenka marca una nueva etapa en la vida de Marley, quien ha compartido con sus seguidores cada paso de este proceso de adopción. Su emoción y felicidad al regresar con su hija son evidentes, y ahora la prioridad es que ambos se adapten a esta nueva dinámica familiar.

Con la documentación en regla y la expectativa de que sus hijos se conozcan personalmente, Marley inicia una nueva etapa con Milenka en Argentina. La espera ha terminado y ahora solo queda disfrutar del amor en familia.