Marley expuso el peor momento que vivió en Estados Unidos junto a Milenka: “Pasó uno con un arma y…”

Marley continúa aguardando por los papeles de Milenka para poder volver al país, es por eso que se encuentra viviendo momentos de tensión. Pero no sólo por el deseo de que todo se resuelva, sino que también por algunas cuestiones extrañas que vio durante su estadía en Estados Unidos.

Es que, a sabiendas de los problemas que existen en aquel país con la portación de armas, el conductor se preocupó al ver una situación un tanto extraña. Es por eso que le consultó a sus seguidores qué piensan y qué hubiesen hecho en su situación ante el temor que sintió estando junto a su hija.

"Esperando aún los papeles de Milenka, domingo de mudanza y un personaje muy raro en la calle. No sabía si llamar a la policía. ¿Ustedes que hubieran hecho?", comenzó explicando Marley sobre un momento extraño y tenso que le tocó vivir en la calle.

Es por eso que mediante un video de Instagram comenzó a contar la historia del principio, por lo que habló sobre la situación de Milenka y sus papeles: "Todavía no llegaron los papeles y mañana es feriado así que estamos en problemas y esperando".

En este sentido, Marley expuso que debió mudarse de imprevisto: "Nos estamos mudando porque yo tenía la casa esta alquilada pensando que los papeles iban a llegar antes, entonces nos vamos al centro". Sin embargo, en medio de esta situación atravesó por un momento de tensión que llegó a preocuparlo en exceso: "Además, porque me pasó una cosa muy rara, yo amo este país, me encanta estar en Estados Unidos, pero tiene un tema con las armas medio particular".

Fue así como explicó qué fue lo que vio que le generó un gran temor, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra solo con su bebé en brazos: "Hay un señor que siempre pasa por acá sin remera, hace dos, tres días, con un arma que no sabemos si es de juguete o de verdad".

Ante esto, aseguró tenerle miedo y no saber cómo reaccionar. Es por eso que tomó decisiones anticipadas y se mudará a un sitio más seguro: "Te da un poco de fobia verlo caminar vestido de militar con un arma, acá en la puerta de la casa. Me asustó un poquito, por eso nos vamos al centro a un departamento más protegido".