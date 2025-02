Cuál es la promesa que debió hacer Morena Rial para ser liberada: “Estoy muy arrepentida”

A pocas horas de recibir el beneficio de la excarcelación extraordinaria tras haber sido detenida por presunto robo, se conocieron detalles sobre la declaración de Morena Rial en la Fiscalía de San Isidro. La información fue revelada en el programa DDM de América TV, donde el periodista Martín Candalaft compartió algunos de los dichos de la hija del reconocido conductor de televisión.

Durante su declaración ante el juez de la causa, Morena Rial expresó su arrepentimiento y la vergüenza que siente por la situación en la que se encuentra. “Todo esto me da mucha vergüenza y estoy muy triste por Amadeo”, manifestó, haciendo referencia a su hijo. En sus palabras, quedó en evidencia el impacto emocional que el caso ha tenido en su vida personal.

Asimismo, la joven aseguró que no volverá a involucrarse en hechos similares y reafirmó su intención de mantenerse alejada de ciertas personas. “Esto no lo voy a hacer más, estoy muy arrepentida, yo no me quedé con nada. Prometo no volver a ver a toda esta gente”, afirmó, con la intención de desvincularse de aquellos que podrían haber influenciado en su detención.

En otro tramo de su declaración, Morena Rial relató una situación de intimidación que vivió poco después del episodio en Martínez. “Después de que me frenaron en Martínez, Alan me mandó mensajes amenazándome. Me dijo que él ya estuvo preso, que tenía más de una detención y que no tenía problema en volver a caer”, detalló la hija de Jorge Rial. Según su testimonio, el hombre en cuestión no solo la habría amenazado a ella, sino que también mencionó a otro conocido suyo que habría quedado detenido.

Para reforzar su colaboración con la Justicia, Morena también aportó más detalles sobre sus actividades recientes y su vida personal. “Me inscribí en la Universidad de Morón, en la carrera de Derecho. No tengo adicciones, actualmente estoy dándole el pecho a mi bebé y alternativamente también la fórmula”, sostuvo, intentando demostrar que está enfocada en su futuro y el bienestar de su hijo.

Sobre el entorno de la joven, Martín Candalaft destacó un dato relevante sobre una de las personas involucradas en el caso. “A esta chica Luna, que está prófuga de la Justicia, la conoció en Córdoba. Esa ‘mala junta’, de la que tanto se habla, también estaba en la provincia de Córdoba”, comentó el periodista, señalando que los vínculos de More con ciertas personas no se limitaban a Buenos Aires.

Por otro lado, se conoció el motivo por el cual la Justicia le concedió la excarcelación extraordinaria. “El motivo por el cual la liberan es el bebé de cuatro meses por los derechos del bebé a tener a su mamá”, explicó Candalaft. La decisión del juez se basó en el bienestar del niño, priorizando su necesidad de estar junto a su madre en esta etapa temprana de su vida.

Con su excarcelación, Morena Rial enfrenta ahora un nuevo capítulo en su vida, en el que buscará mantenerse lejos de los conflictos judiciales y centrarse en su familia y estudios. Mientras tanto, la investigación sobre los hechos que llevaron a su detención continúa su curso.