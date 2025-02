Muerte de Michelle Trachtenberg: revelaron los posibles motivos de la muerte de la actriz

El mundo del espectáculo de Hollywood quedó completamente consternado con la muerte de Michelle Trachtenberg, una de las tantas actrices internacionales que ha crecido frente a las cámaras.

En medio del dolor, en los tabloides norteamericanos revelaron las posibles causas de muerte de la intérprete, a quien no se la había visto en optimas condiciones en sus últimas publicaciones en redes sociales (estaba muy delgada e incluso sus ojos se mostraban muy amarillos).

La noticia de su deceso fue confirmada por fuentes policiales al medio estadounidense The New York Post, señalando que la situación no sería investigada como "sospechosa", ya que no había ningún tipo de señal que indicara algún tipo de violencia contra ella.

A partir de esto, quedó en claro que su muerte se había dado por causas naturales, en desde el portal estadounidense TMZ, agregaron que la actriz podría haber sufrido complicaciones debido al rechazo de un trasplante de hígado que había recibido el año anterior. Esta complicación de salud habría tenido un impacto directo en su salud, lo que podría haber desencadenado su muerte.

Ese mismo medio confió que la policía y los paramédicos respondieron a una llamada de emergencia de la madre de la actriz, sobre una mujer en paro cardíaco.

Sin embargo, aún resta esperar los resultados de la autopsia, los cuales determinarán las causas oficiales de su fallecimiento.

Entre otras producciones, Michelle fue parte de los elencos de Harriet, la espía; Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl, por lo que muchos de los fanáticos que cosechó durante toda su carrera, no dudaron en despedirla en las redes sociales .