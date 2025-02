Verónica Ojeda habló del durísimo momento que atraviesa el hijo de Maradona: “Sufre por…”

Diego Maradona partió de este mundo hace más de 4 años, pero dejó algunos herederos. Uno de ellos es Dieguito Fernando, a quien tuvo durante su relación con Verónica Ojeda. Es por eso que preocupó a todos la salud emocional del pequeño de 12 años, ya que su madre relató que atraviesa por momentos difíciles.

Sucede que Verónica Ojeda habló en Intrusos y contó cómo atraviesa el proceso judicial a la espera de determinar quiénes fueron los culpables de dejar morir a Maradona. “La justicia lo dirá. Yo hablé mucho con mi psicóloga y la de Dieguito. Cada palabra y cosa que yo pueda decir, tengo que tener mucho cuidado, porque mi hijo tiene doce años”, lanzó haciendo alusión a una de las enfermeras.

Sin embargo, la ex del 10 remarcó que su preocupación actual pasa por otro lado. Se debe a que desde hace ya tiempo que Dieguito Fernando no la pasa bien. “El ya es adolescente y entiende, absolutamente, todo. Me pregunta y, mucha veces, a él le da rabia las cosas que dicen. Yo traté hasta lo último de esquivar todas las cosas. Es más, ya no quiere que le diga Dieguito, me dice: Yo soy Diego”, comentó.

Es por eso que se preocupó ante la angustia que carga su hijo por no poder tener a su padre: “Él se enoja mucho y ve todas estas cosas, entonces, yo tengo que tener mucho cuidado. Este año va a ser importante para toda la familia porque queremos saber la verdad. Mi hijo lo siente dentro, no habla tanto y se queda con todo adentro”.

Fue así como indicó que eso fue lo que la llevó a alejarse de los medios: “Yo desaparecí un poco de los medios porque necesitaba paz para todos. Mi situación es difícil, porque los otros hermanos de Diego ya son grandes y saben manejar la situación, pero él todavía no. Igual agárrense, porque ¡Dentro de unos años! ¡Tiene un pico!”.

Más allá de su picardía, Dieguito Fernando, el hijo de Maradona, aún lamenta y le cuesta convivir con el dolor de no tenerlo: “Dieguito sufre por no estar con su papá. A veces se enoja, tiene enojos con su padre, hay días que está triste, otros habla mucho de él pero, a veces, no se quiere decir nada sobre el tema”.

“Incluso hay días que me dice ‘por favor, no me quiero llamar Diego’, porque todos me hablan… Yo lo entiendo, es muy difícil ser el hijo de Maradona”, lanzó Verónica Ojeda con su escalofriante relato por el dolor que siente su hijo al no poder terminar de hacer el duelo por la pérdida de su papá.