Las polémicas fotos de la China Suárez usando la ropa de Wanda Nara

En las últimas horas, la China Suárez partió a Milán acompañada de Mauro Icardi, por lo que desde sus redes sociales se pudieron ver las imágenes de uno de los primeros viajes de la pareja. En este contexto, sorprendió un particular detalle, ya que la actriz posó con algunas prendas que le pertenecen a Wanda Nara.

Si algo le faltaba a la guerra entre la China Suárez y Wanda Nara, para despertar aún más el odio entre ambas, era ver a la actriz posando con su mejor indumentaria. Es por eso que la foto se publicó en las redes sociales y rápidamente recorrió las redes ante la enorme polémica.

Una de las primeras en darse cuenta de esta situación fue Yanina Latorre. Se debe a que la panelista logró percibir que la ropa que llevaba puesta Eugenia no le pertenecía, por lo que ató cabos sueltos y logró descubrir que toda esa ropa en realidad le pertenecía a la conductora, ya que la había sacado de su departamento en Milan.

Sucede que la China Suárez posó junto a Mauro Icardi y ella lució un atuendo de un personaje de Hello Kitty, por lo que indicó: “Me puse a googlear de nuevo. Este es Kuromi... el personaje antagonista de Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo”.

Fue así como no sólo marcó el hecho de posar con el atuendo de la antagonista, sino que incluso aseguró que todo estaba planeado para mojarle la oreja: “Este personaje es una versión 'oscura' o traviesa de Hello Kitty. Es rebelde, sarcástico, pero encantador. Es el opuesto de Hello Kitty... Me vuelvo locaaaa. Si usaran la cabeza para cosas productivas”.

Pero eso no fue todo, ya que lo que más llamó la atención fue el hecho de descubrir que en realidad este atuendo no es suyo, sino que le pertenece a Wanda Nara: “La batita es de Wanda, ¿entendes? Es el vuelto a la foto de L-Gante en el baño de Milán con los perfumes de Mauro. Icardi despechado ok, pero la China que se presta a esto es muy fondo de olla”.

Por lo pronto, mientras Wanda Nara ventila chats y busca dar golpes bajos, la China Suárez guarda silencio pero apuesta a estos contraataque filosos, serenos pero muy certeros para desatar toda la furia de la conductora y alimentar aún más la guerra entre ellas.