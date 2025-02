“Todo re armado”: Las pruebas de que el romance de Javier Milei y Yuyito González es falso

Las bases del romance de Javier Milei y Yuyito Gonzalez comienzan a tambalear producto de las teorías que se lanzan con contundentes pruebas que dan a entender que es un “romance armado”. Por lo menos así lo dio a entender Rodrigo Lussich, quien expuso por qué considera que es falso este amor.

Lo que comenzó a encender las dudas de todos es la falta de claridad respecto a la situación actual. Se debe a que desde hace más de 1 mes que la pareja no se muestra junta. Para colmo, cada consulta a Yuyito González provoca todo su fastidio, lo cual da a entender que esa relación que comenzó en pocas semanas de forma sorpresiva no está en su mejor momento.

Ahora, Rodrigo Lussich decidió tomar la posta para dar a conocer cuáles son las contundentes pruebas que recabó para llegar a la conclusión de que el romance de Javier Milei no es genuino. Tanto es así, que remarcó que lo considera falso y que incluso todo podría estar armado para funcionar como una pantalla para la gente.

En este contexto, comenzó haciendo referencia a su relación anterior y lo extraño que fue el inicio de este romance: “Es muy difícil de interpretar todo lo que tenga que ver con el manejo del Presidente, de su vida personal o lo que fue su relación con Fátima Flórez. No tengo una definición, me parece que puede ser todo re armado”.

Pero eso no fue todo ya que expuso una de las polémicas más grandes que vincula a la pareja, ya que consideró que todo podría estar alimentado por el interés: “O capaz que están re enamorados. Y ella va a Olivos y pide canjes, es un personaje muy inescrutable. Les deben de bajar una línea, porque cuando se quiso ir un poco de boca, la frenaron”.

Asimismo, remarcó que parte de la estrategia de comunicación sería evitar generar polémica. Es que la teoría indican que ya no están juntos, debido a que no volvieron a mostrarse unidos y tampoco existen declaraciones de amor como había en su mejor momento.

“Es cierto que últimamente no hay apariciones públicas porque está viajando a la costa. No me animaría a decir novia trucha, tampoco creo que Milei la necesite. A Fátima por ahí sí en la campaña. Me cierra más”, disparó Rodrigo Lussich dejando en claro que ya no hay nada entre Javier Milei y Yuyito González.