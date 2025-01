La inesperada respuesta de Yuyito González sobre su relación con Javier Milei: “Se me terminó…”

Desde fines del año pasado que la relación entre Javier Milei y Yuyito González se encuentra en el ojo de la tormenta. Es que los rumores indican que el amor se terminó, pero ambos evaden la pregunta. Fue así como la conductora fue interceptada por un grupo de periodista que le consultaron por esta situación y su respuesta impactó a todos.

Es que al enfrentar las cámaras, y por ende los rumores que indican que su relación con Javier Milei está terminada hace tiempo, Yuyito González se mostró muy nerviosa. Es por eso que acusó a una periodista de faltarle el respeto sólo por el deseo de saber qué tan ciertos son los rumores de su separación.

Sucede que Julieta Navarro esperó a la actriz para preguntarle por su situación sentimental. Sin embargo, antes de llegar a ella la pareja del presidente ya se mostró disgustada: “No me tires mala onda”. Allí, la periodista sólo preguntó: “¿Aprovechamos para desmentir?”. Por lo que esto desató la ira de Amalia: “No, yo ya no desmiento más nada, digan lo que quieran yo vivo mi vida”.

uD83DuDDE3? Yuyito González le respondió a Juli Navarro: "Cosas que signifiquen falta de respeto, se me terminó la tolerancia"



Al ver que en realidad la “mala onda” venía por parte de Yuyito González, la notera le consultó por Graciela Alfano y Fátima Flórez, dos mujeres vinculadas con Javier Milei en el último tiempo. Fue así como la temperatura se elevó al tope para la actriz: “No me interesa más nada, no me tirés mala onda. Chau”.

Al ver el fastidio, en otra nota, desde Intrusos le consultaron por el enojo, por lo que ella respondió picante: “Eso no era ninguna nota. Eso era mala onda. Y yo sinceramente cosas que signifiquen faltas de respeto, primero para mi novio, que además es el Presidente de la Nación, lo pongo primero al Presidente y después mi novio y hacia mí o hacia mi relación”.

En este contexto, remarcó que no sólo la incomodan los comentarios sobre esta situación, sino que incluso optó por no tocar más el tema: “Sinceramente se me terminó la tolerancia. Donde yo perciba, vea o sienta que nos faltan el respeto a cualquiera de nosotros dos, prefiero no participar”.

Por lo que Yuyito siguió disparando contra la periodista: “Ni me interesa, sinceramente, algo que escuché, no me gustó, chau, me fui... Yo realmente de buena onda me detuve un momento y al recibir cosas de faltas de respeto, chau, me fui. No, no sé, no sé qué fue. Cuatro palabras. Falta de respeto. Chau”.